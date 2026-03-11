 Resultado Real Madrid-Manchester City, 8vos Champions League
Deportes

Un hat-trick de Valverde pone contra las cuerdas al City

El Real Madrid tomó ventaja en la serie tras vencer 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final. Federico Valverde fue la figura indiscutida del partido con tres goles.

Celebración de Federico Valverde ante el Manchester City - EFE
Celebración de Federico Valverde ante el Manchester City / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid dio un paso firme hacia los cuartos de final de la UEFA Champions League tras imponerse con autoridad 3-0 al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final. La gran figura de la noche fue el uruguayo Federico Valverde, quien firmó una actuación memorable al marcar los tres goles del encuentro en una primera mitad espectacular para los dirigidos por Álvaro Arbeloa

Apenas 45 minutos le bastaron a Valverde para protagonizar una de las mejores actuaciones individuales de su carrera. El primer tanto llegó al minuto 20, luego de aprovechar una asistencia precisa del guardameta Thibaut Courtois. Siete minutos más tarde, el mediocampista uruguayo volvió a aparecer tras un pase filtrado que lo dejó frente al arco para definir con categoría. El hat-trick se completó al minuto 42, cuando culminó una brillante jugada colectiva que inició el juvenil Thiago Pitarch y que terminó con una asistencia de Brahim Díaz.

Valverde guía el triunfo del Real Madrid

El conjunto merengue incluso tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja en la segunda mitad. El arquero Gianluigi Donnarumma cometió una falta dentro del área sobre Vinícius Júnior, lo que derivó en un penal a favor del Real Madrid. Sin embargo, el propio Vinícius no logró convertir desde los once metros, desperdiciando una oportunidad que pudo haber dejado prácticamente sentenciada la eliminatoria.

Con este resultado, el Manchester City enfrentará una tarea titánica en el encuentro de vuelta, que se disputará la próxima semana en el Etihad Stadium.

El conjunto inglés deberá ganar por más de tres goles de diferencia para avanzar directamente a los cuartos de final. Si logra una victoria por exactamente tres tantos, el duelo se extenderá a la prórroga. Cualquier otro resultado —incluido un empate, una victoria o incluso una derrota por hasta dos goles— clasificará al Real Madrid a la siguiente ronda del torneo europeo.

Foto embed
Celebración de Federico Valverde ante el Manchester City - Agencia EFE
Cup tree provided by Sofascore

Emisoras  Escúchanos