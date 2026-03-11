La FIFA revisa estadios en España de cara al Mundial 2030

Una comisión de la FIFA se encuentra esta semana en España realizando una serie de visitas técnicas a las ciudades candidatas a albergar partidos del Mundial 2030, torneo que será organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dio la bienvenida a los delegados en Madrid y destacó la importancia de este proceso de evaluación, asegurando que el camino hacia el Mundial del Centenario representa una oportunidad histórica para el fútbol mundial.
Las inspecciones comenzaron el lunes en Barcelona y han continuado en otras ciudades del país. Entre las sedes revisadas figura el proyecto del estadio La Romareda en Zaragoza, donde los representantes del organismo rector del fútbol mundial se reunieron con autoridades locales, representantes del Gobierno de Aragón, dirigentes de la Federación Aragonesa de Fútbol y equipos técnicos responsables del diseño y construcción del recinto. Estas visitas buscan verificar el estado actual de las infraestructuras y analizar los planes de desarrollo de cara al torneo.
Detalles del Mundial 2030
El director de relaciones internacionales de la RFEF, Eduard Dervishaj, explicó que las jornadas incluyen evaluaciones técnicas detalladas y reuniones con autoridades públicas para estudiar las condiciones de cada ciudad candidata. Según indicó, el objetivo es planificar de forma adecuada el proceso de selección de sedes, siguiendo los lineamientos establecidos por la FIFA. Aunque por ahora solo se visitan las ciudades incluidas en la candidatura inicial, el dirigente dejó abierta la posibilidad de ampliar el número de sedes en el futuro si cumplen con los requisitos exigidos.
En el dossier presentado ante la FIFA, España incluyó inicialmente once estadios ubicados en nueve ciudades, entre ellos recintos emblemáticos como el Camp Nou en Barcelona, el Santiago Bernabéu y el Metropolitano en Madrid, y San Mamés en Bilbao. Sin embargo, el proceso aún continúa abierto y algunas ciudades buscan incorporarse a la lista definitiva. Mientras tanto, el Gobierno español ya ha comenzado a coordinar grupos de trabajo en áreas como seguridad, infraestructura, transporte y tecnología para garantizar una organización exitosa del Mundial 2030.