Resultado entre Mictlán y Aurora por el Clausura 2026

La tarde de este miércoles 11 de marzo, el Atlético Mictlán y el Aurora F. C. llevaron a cabo el partido que en su momento fue reprogramado debido a las malas condiciones del terreno de juego que causó la lluvia el jueves 5 de marzo cuando se iba a realizar el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Contrario a lo ocurrido aquel día, hoy, las condiciones climáticas eran totalmente distintas con un sol abrazador y un clima característico de la zona de Asunción Mita, Jutiapa.
En juego, para los locales, estaba la posibilidad de pasar de 2 a 5 puntos de ventaja sobre la zona del descenso, que actualmente es para los equipos de Guastatoya y Marquense, ambos con 35 unidades.
Victoria de los locales
Se acercaba la media hora de juego y Atlético Mictlán era el dominador absoluto del partido. Tenía el manejo de su partido a su sabor y antojo, pero en el puntillazo final estaban fallando.
Generaban futbol, generaban llegadas, por la derecha y por la izquierda, pero el remate final no encontraba gol. La defensa de Aurora trabajaba al máximo para frenar los ataques locales.
Pero tanta fue la insistencia de los mitecos, que su premio llegó al minuto 29 con el gol del nacional William Fajardo. El chapín logró descifrar una jugada en el área grande, donde remató a puerta y venció a un luchador Liborio Sánchez, quien tuvo una bronca personal ya que había sido figura en algunos lapsos del partido.
Ese gol daba vida a los locales, quienes eran apoyados por su público, que en este duelo tuvieron el ingreso al escenario deportivo de forma gratuita, de acuerdo a la decisión de los directivos. La fiesta estaba servida: Futbol, público y victoria parcial de los locales.
Acá el 1-0 del Atlético Mictlán sobre Aurora FC. William Jehu Fajardo el anotador.
Mictlán se aleja del descenso
Aurora no quería perder el partido, y el técnico Saúl Phillip hizo tres modificaciones en el entretiempo para poder cambiar la historia del partido en la segunda mitad. Víctor Urías, Diego Ruiz, Lenin Aguilar salieron del terreno de juego, y entraron Allan García, Jorge Ticurú y Nicolás Lovato, respectivamente.
Pese a las variantes, el panorama del partido no cambiaba. Mictlán seguía siendo dominador del partido. Pero el partido entró en un periodo donde el árbitro del partido, el señor Sergio Armando Reyna tuvo imprecisiones en su marcaje.
Al 69, Julio César Rodríguez marcó el 2-0, un marcador que terminó por matar las pocas esperanzas que tenía Aurora de igualar el partido.
Mictlán ganó y llegó a 15 puntos, y ahora es sexto lugar del Clausura 2026. Aurora terminó saliendo del top 8 de los mejores equipos de la fase regular.
En el tema del acumulado, Mictlán llegó a 39 y saca cuatro unidades a Guastatoya y Marquense, quienes están en zona del descenso.
En la fecha 13, Mictlán visitará a Guastatoya lo que promete ser un duelo que podría definir la permanencia en la Liga Nacional. Aurora visitará a Municipal.