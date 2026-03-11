William Fajardo se coloca a dos goles de Diego Casas

Este miércoles, Atlético Mictlán y Aurora disputaron el partido reprogramado de la fecha 11 del Clausura 2026 de la Liga Nacional, compromiso que terminó ganando el cuadro de los "Conejos" 2-0 con una aportación de William Fajardo, el goleador nacional de los mitecos, quien también se le puso al tiro al uruguayo Diego Casas, líder de goleo tras completadas 12 fechas.
La tabla de goleo del actual campeonato es liderada por el sudamericano con 8 tantos. El jugador del Deportivo Marquense, que está metido en peligro ya que ocupa una de las dos casillas que dictarán sentencia condenatoria de descenso, está teniendo un extraordinario torneo en lo personal.
Detrás de Diego Casas aparecen dos jugadores con 7 tantos. Se trata del argentino Nicolás Martínez del Deportivo Mixco y del brasileño Janderson Pereira de Cobán Imperial. Hasta el top 3 de los goleadores, la lucha se está dando entre jugadores extranjeros.
William Fajardo, el mejor goleador nacional
Con el tanto de esta tarde, el jugador del Atlético Mictlán, William Fajardo, logró alcanzar su sexto gol del campeonato, además de haber contribuido en una victoria fundamental para su club, el cual ya aventaja a Deportivo Guastatoya y Deportivo Marquense con 4 puntos en la lucha por la permanencia.
Fajardo igualó los 6 goles William Omar Duarte y Dairon Reyes, ambos jugadores de Comunicaciones, pero por alcanzarlos en menor cantidad de minutos, les saca ventaja en las posiciones.
Tabla de goleadores del Clausura 2026
|No.
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1
|Diego Casas (URU)
|Marquense
|8
|2
|Nicolás Martínez (ARG)
|Mixco
|7
|3
|Janderson Pereira (BRA)
|Cobán Imperial
|7
|4
|William Fajardo (GUA)
|Mictlán
|6
|5
|William Omar Duarte (COL)
|Comunicaciones
|6
|6
|Dairon Reyes (CUB)
|Comunicaciones
|6
William Fajardo a seguir buscando goles
El goleador de Mictlán, el mejor de los guatemaltecos en la tabla de goleo, tendrá el próximo sábado una de las pruebas más importantes de esta campaña: Visitar a Deportivo Guastatoya, el sábado 14 de marzo a las 17:00 horas.
Y la importancia se debe a que hay 4 puntos de diferencia entre ambos clubes y de existir un triunfo de Mictlán, la diferencia pasaría a 7 unidades, una cifra casi para sentenciar el descenso de los "Leones Amarillos del Occidente" y de salvación para los "Conejos".
Por esa razón, es una ventana clara para que pueda anotar William Fajardo y reafirmar su gran momento dentro del Clausura 2026.