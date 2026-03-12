Jorge Aparicio hace un llamado al técnico Luis Fernando Tena

Tras la filtración de la supuesta nómina de convocados por el técnico mexicano Luis Fernando Tena para el duelo amistoso entre las selecciones de Guatemala y Argelia del 27 de marzo de 2026, donde no aparecen jugadores de Xelajú M. C., el guatemalteco Jorge Aparicio se refirió a este tema y le envío un mensaje al estratega que no lo ha tomado en cuenta en la historia reciente de las eliminatorias mundialistas del año pasado.
"Si ya lo tiraron (los nombres de jugadores) algunos medios que son canales más oficiales que la propia Federación (de Futbol de Guatemala) es porque seguramente esa lista va a hacer. A la Selección desearle lo mejor y al cuerpo técnico hacerle la sugerencia que voltee a ver un poco más al occidente o a otros lugares del país; considero hay jugadores que están pasando un gran momento", fue parte del mensaje dado por Jorge Aparicio durante una conferencia de prensa relacionada al Xelajú en Quetzaltenango.
Jorge Aparicio, añadió: "Al final son partidos amistosos, es para darle la oportunidad a jugadores para que se muestren. Entendiendo que hay equipos que son la gran base de la Selección (Antigua, Municipal y Comunicaciones) que no están pasando un buen momento, significa que por ahí los jugadores no andan pasando un buen momento de igual manera, y sigue esa constante de llamar a los mismos jugadores".
Sobre su intervención abordando el tema de Selección Nacional, el jugador que defiende la camisola de los altenses dijo: "Es mi punto de vista. No sé si va a sumar o no, pero es lo que tengo que decirle al profe tena y al "Chava" (Salvador Reyes)". Continuó: "Volteen un poco más a los departamentos porque hay jugadores para poderse mostrar. Al final de cuenta una oportunidad la puede tenerla cualquiera".
Los invitan al estadio
Dentro de la parte final de sus declaraciones, Jorge Aparicio realizó una invitación al cuerpo técnico de la Selección de Guatemala, encabezada por Luis Fernando Tena, para que se acerquen al estadio Mario Camposeco a poder observar un juego del Xelajú, en un ambiente que el propio Aparicio dijo que es "único".
"Los partidos de local, ahí en el palco siempre hay dos asientos reservados para ellos, que puedan venir a disfrutar de un lindo ambiente, como ese único ambiente que se vive en Guatemala que solo lo sabe hacer la afición de Quetzaltenango", sentenció Jorge Aparicio.
De acuerdo al listado filtrado el miércoles, estos serían los supuestos convocados por Luis Fernando Tena a Selección Nacional para el duelo ante Argelia, el cual se jugará en Italia el viernes 27 de marzo a las 13:00 horas.
- Porteros: Kenderson Navarro (Municipal), Luis Morán (Antigua) y Nicholas Hagen (Columbus Crew)
- Defensas: Allen Yanes (Mixco), Aaron Herrera (DC United), José Ardón (Antigua), José Morales (Municipal), Nicolás Samayoa (Municipal), José Pinto (Comunicaciones) y Kevin Ramírez (Malacateco)
- Mediocampistas: Stheven Morales (Comunicaciones), Matt Evans (LAFC), José Rosales (Antigua), Óscar Castellanos (Antigua), Jonathan Franco (Municipal), Rudy Muñoz (Municipal) y Olger Escobar (CF Montreal)
- Delanteros: Darwin Lom (Club The Strongest), Daniel Méndez (Pachuca), Óscar Santis (Antigua), Arquímides Ordóñez (Loundoun United) y Rubio Rubín (El Paso Locomotive FC).