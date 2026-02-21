 Argelia confirma amistoso ante la Selección de Guatemala
Deportes

Argelia confirma amistoso ante la Selección de Guatemala

Argelia llegará con figuras como Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer y Houssem Aouar, referentes de experiencia y talento en su selección mundialista.

Selección Nacional de Guatemala - FFG
Selección Nacional de Guatemala / FOTO: EFE

Lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse de manera oficial: la Federación de Fútbol de Argelia anunció que su selección mayor disputará un partido amistoso internacional ante Guatemala el próximo mes de marzo. El combinado africano, que ya tiene asegurada su participación en la próxima Copa del Mundo, aprovechará la fecha FIFA para medirse a la Azul y Blanco en un duelo que promete intensidad y exigencia para ambos conjuntos.

En un principio, trascendió que el encuentro se celebraría en la ciudad de Turín, pero finalmente se confirmó que el escenario será Génova. El compromiso se disputará en el histórico Estadio Luigi Ferraris, recinto que alberga los partidos como local del Genoa CFC y la UC Sampdoria. Se trata de un estadio emblemático del fútbol italiano y europeo, lo que añade un atractivo especial a este enfrentamiento internacional.

Argelia, rival de alto nivel para Guatemala

El partido se llevará a cabo el viernes 27 de marzo, a las 20:30 horas locales en Italia, lo que corresponde a las 13:30 horas en Guatemala. Será una oportunidad inmejorable para que la afición guatemalteca siga de cerca a su selección frente a un rival de jerarquía mundialista. Argelia, clasificada al Mundial 2026, buscará consolidar su idea de juego y afinar detalles de cara al torneo que arrancará el 11 de junio.

Para Guatemala, este compromiso representa una prueba de alto nivel. Enfrentarse a una selección que competirá en la máxima cita del fútbol mundial supone una vitrina importante y una valiosa experiencia competitiva. Además, se espera que en los próximos días se confirme otro amistoso internacional para la Azul y Blanco, también en territorio europeo, como parte de su proceso de crecimiento y preparación en el ámbito internacional.

Foto embed
La Selección Nacional de Guatemala tendrá amistosos en marzo de 2026 - FFG

