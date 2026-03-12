 Lamine Yamal se ausenta del entrenamiento del FC Barcelona
Deportes

Lamine Yamal se ausenta del entrenamiento del FC Barcelona

Según la información, el jugador barcelonista tiene "un cuadro de malestar general leve".

Compartir:
Lamine Yamal se ausenta del entrenamiento del Barcelona
Lamine Yamal se ausenta del entrenamiento del Barcelona / FOTO: EFE

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, se ha ausentado del entrenamiento que el primer equipo azulgrana ha realizado este jueves por un cuadro de malestar general leve, según han confirmado a EFE fuentes del club catalán.

Después de gozar de un día de descanso, el conjunto de Hansi Flick ha completado una sesión en la que el zaguero Eric García se ha ejercitado al margen.

El defensa catalán fue baja por precaución en el empate del martes en la Liga de Campeones frente al Newcastle (1-1) y, pese a sufrir una pequeña sobrecarga, no está descartado para el partido de este domingo contra el Sevilla en La Liga EA Sports.

El primer equipo azulgrana volverá a ejercitarse este viernes a puerta cerrada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para seguir preparando el duelo ante el conjunto hispalense.

Lamine Yamal, el gran protagonista de la fecha 26 de La Liga

Lamine Yamal añadió un nuevo registro de precocidad a los ya conseguidos tras asaltar la elite siendo un adolescente de 16 años.

Barcelona vs. Sevilla

Desde la cima de la clasificación y advertido por su derrota en la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán, el Barcelona recibe al Sevilla para sostener su ventaja sobre el Real Madrid, que también juega en casa con otro rival que compite por la permanencia, el Elche, cuyo riesgo por el descenso crece cada día.

A falta de once partidos, los cuatro puntos de renta son un tesoro para el Barcelona, infalible en el Camp Nou en esta Liga: 13 victorias en 13 partidos, con 41 goles a favor y tan solo seis en contra. Un caso insólito en este curso en las cinco grandes ligas europeas. No lo iguala ni el Bayern Múnich ni el Arsenal ni el París Saint-Germain ni el Inter, también líderes de sus competiciones nacionales. Nadie es tan seguro como local.

Desde 2002 no gana el Sevilla allí en la liga, cuando se impuso por 0-3. Le han seguido 22 duelos en ese territorio con 19 derrotas y tres igualadas. Son 3 de 66 puntos en el estadio del Barça, al que acude en un crecimiento lento, más apreciable en las cinco jornadas consecutivas sin perder que en la única victoria conseguida en ese tramo, con cuatro empates que, al menos, le permiten cierta calma y seis puntos sobre el descenso.

El Barcelona recibe al Sevilla el domingo 15 de marzo a las 09:15 horas GT. 

Víctor Font negocia para fichar a Haaland en Barcelona

Víctor Font busca este 15 de marzo ganarle a Joan Laporta la presidencia del F. C. Barcelona.

*Información EFE.

