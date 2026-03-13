Fallece Enric Reyna, presidente del Barcelona en 2003

El empresario Enric Reyna Martínez (Barcelona, 1940), que fue presidente del F. C. Barcelona entre febrero y mayo de 2003 tras la renuncia de Joan Gaspart, ha fallecido este viernes, según han confirmado a EFE fuentes empresariales y del club catalán.
Reyna, de 85 años, fue promotor inmobiliario de profesión y socio del FC Barcelona desde 1965. Fue directivo del club catalán desde 2000 hasta diciembre de 2002, cuando fue nombrado vicepresidente.
Con la renuncia de Gaspart en febrero de 2003 y hasta la convocatoria electoral se convirtió en el 40 presidente de la historia de la entidad catalana.
Tres meses como presidente del "Barça"
Durante los casi tres meses que estuvo al frente de la institución azulgrana, el club consiguió tres títulos de las secciones: Copa del Rey de baloncesto y de hockey patines, así como la Copa EHF de balonmano.
Dimitió de su cargo para convocar una asamblea extraordinaria que derivaría en una convocatoria electoral y dejó el club en manos de una comisión gestora, presidida por Joan Trayter, que llevó las riendas del club catalán hasta las elecciones del 15 de junio, en las que Joan Laporta venció a Lluís Bassat.
Los sobres de Reyna
Justo antes de abandonar el cargo, Reyna depositó en el club un par de sobres con contenido confidencial para solventar la difícil situación económica por la que atravesaba la entidad azulgrana. Son los denominados 'sobres de Reyna'.
En el primero de ellos proponía una serie de trueques de jugadores que otorgarían una plusvalía de 50 millones de euros al club: Fabio Rochemback por Gaizka Mendieta (Lazio), Marc Overmars por Sergio Conceicao (Inter de Milán); Thiago Motta por José Mari (Milán) y Gabri por Marcelo Salas (Juventus).
El segundo contenía dictámenes técnicos sobre los terrenos de Can Rigalt y unas ofertas inmobiliarias. Ninguna de las propuestas fue tomada en cuenta por la junta directiva entrante, al frente de la cual ya estaba Joan Laporta.
Real Madrid y sus condolencias por muerte de Reyna
El Real Madrid lamentó profundamente el fallecimiento de Enric Reyna y trasladó sus condolencias a sus familiares y seres queridos, así como al conjunto azulgrana y todos sus aficionados.
En un comunicado, el club blanco, su presidente, Florentino Pérez, y su junta directiva expresaron su pesar por la muerte de Reyna, que presidió el F. C. Barcelona entre febrero y mayo de 2003 tras la renuncia de Joan Gaspart, y falleció este viernes a los 85 años.
*Información EFE.