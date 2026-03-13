 Fallece Enric Reyna, presidente del Barcelona en 2003
Deportes

Fallece Enric Reyna, presidente del Barcelona en 2003

Enric Reyna estuvo tres meses en la presidencia del F. C. Barcelona y en su salida dejó dos sobres confidenciales, los cuales no fueron aceptados por los nuevos dirigentes.

Compartir:
Fallece Enric Reyna, presidente del F. C. Barcelona en 2003
Fallece Enric Reyna, presidente del F. C. Barcelona en 2003 / FOTO: @FCBarcelona_es

El empresario Enric Reyna Martínez (Barcelona, 1940), que fue presidente del F. C. Barcelona entre febrero y mayo de 2003 tras la renuncia de Joan Gaspart, ha fallecido este viernes, según han confirmado a EFE fuentes empresariales y del club catalán.

Reyna, de 85 años, fue promotor inmobiliario de profesión y socio del FC Barcelona desde 1965. Fue directivo del club catalán desde 2000 hasta diciembre de 2002, cuando fue nombrado vicepresidente.

Con la renuncia de Gaspart en febrero de 2003 y hasta la convocatoria electoral se convirtió en el 40 presidente de la historia de la entidad catalana.

Tres meses como presidente del "Barça"

Durante los casi tres meses que estuvo al frente de la institución azulgrana, el club consiguió tres títulos de las secciones: Copa del Rey de baloncesto y de hockey patines, así como la Copa EHF de balonmano.

Dimitió de su cargo para convocar una asamblea extraordinaria que derivaría en una convocatoria electoral y dejó el club en manos de una comisión gestora, presidida por Joan Trayter, que llevó las riendas del club catalán hasta las elecciones del 15 de junio, en las que Joan Laporta venció a Lluís Bassat.

Los sobres de Reyna

Justo antes de abandonar el cargo, Reyna depositó en el club un par de sobres con contenido confidencial para solventar la difícil situación económica por la que atravesaba la entidad azulgrana. Son los denominados 'sobres de Reyna'.

En el primero de ellos proponía una serie de trueques de jugadores que otorgarían una plusvalía de 50 millones de euros al club: Fabio Rochemback por Gaizka Mendieta (Lazio), Marc Overmars por Sergio Conceicao (Inter de Milán); Thiago Motta por José Mari (Milán) y Gabri por Marcelo Salas (Juventus).

El segundo contenía dictámenes técnicos sobre los terrenos de Can Rigalt y unas ofertas inmobiliarias. Ninguna de las propuestas fue tomada en cuenta por la junta directiva entrante, al frente de la cual ya estaba Joan Laporta.

Foto embed
Enric Reyna fue presidente del F. C. Barcelona entre febrero y mayo de 2003 - EFE

Real Madrid y sus condolencias por muerte de Reyna

El Real Madrid lamentó profundamente el fallecimiento de Enric Reyna y trasladó sus condolencias a sus familiares y seres queridos, así como al conjunto azulgrana y todos sus aficionados.

En un comunicado, el club blanco, su presidente, Florentino Pérez, y su junta directiva expresaron su pesar por la muerte de Reyna, que presidió el F. C. Barcelona entre febrero y mayo de 2003 tras la renuncia de Joan Gaspart, y falleció este viernes a los 85 años.

*Información EFE.

En Portada

PNC recaptura a alias Inquieto, pandillero fugado de Fraijanes IIt
Nacionales

PNC recaptura a alias "Inquieto", pandillero fugado de Fraijanes II

07:42 AM, Mar 13
Ataque armado en zona 2 deja un muerto y un heridot
Nacionales

Ataque armado en zona 2 deja un muerto y un herido

06:32 AM, Mar 13
Motoladrones disparan contra vehículo durante asalto en la zona 3 y todo queda grabadot
Nacionales

Motoladrones disparan contra vehículo durante asalto en la zona 3 y todo queda grabado

07:11 AM, Mar 13
Mundial 2026: Human Rights Watch pide a FIFA que proteja a jugadorest
Deportes

Mundial 2026: Human Rights Watch pide a FIFA que proteja a jugadores

09:52 AM, Mar 13
Lester Martínez recibe gran noticia previo al combate ante Immanuwel Aleem t
Deportes

Lester Martínez recibe gran noticia previo al combate ante Immanuwel Aleem

09:01 AM, Mar 13

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesSeguridadEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos