Mbappé ya golpea balón y apura su vuelta con el Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé publicó un vídeo en sus redes sociales del entrenamiento que completó el viernes con el Real Madrid, mostrando su mejoría del esguince en la rodilla que le obligó a parar, completando trabajo de campo y golpeando el balón con potencia a portería, apurando su regreso el próximo martes para el duelo europeo ante el Manchester City.
El optimismo del técnico Álvaro Arbeloa en rueda de prensa, cuando se mostró confiado de que el partido en LaLiga ante el Elche del sábado sea el último que se pierda Mbappé, lo confirmó el jugador con una publicación.
Trabajando sobre el césped, al margen del grupo en la mañana del viernes, cuando los minutos de puertas abiertas a los medios de comunicación ya habían finalizado, Mbappé mostró como ya realiza series de resistencia con balón y golpeo a portería. Publicó varios remates a gol, con una clara mejoría en la rodilla izquierda en la que sufre un esguince desde el 7 de diciembre.
"Mbappé está cada día mejor. No va a estar para mañana pero confiamos en que esté para viajar a Mánchester", aseguró Arbeloa en rueda de prensa antes de ver a su jugador progresar en un nuevo entrenamiento.
El siguiente paso de Mbappé, que tan sólo ha podido participar en 9 de los 17 encuentros del Real Madrid en 2026 y el del Elche será el quinto consecutivo del que se ausente, será volver a entrenar en solitario el sábado y regresar a la dinámica de grupo en el entrenamiento del domingo en la ciudad deportiva de Valdebebas. Será el momento en el que se decidirá si está en condiciones para entrar en la convocatoria y volar a Mánchester.
Arbeloa: "No nado en halagos"
Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró que no nada en el halago tras recibir elogios por su planteamiento ante Pep Guardiola para impulsar el triunfo del club blanco ante el Manchester City, y puso el foco en el duelo liguero ante el Elche, con el objetivo de que sus jugadores muestren la misma mentalidad.
"No nado en halagos, sé que el próximo tropiezo que tengamos, que ojalá no llegue nunca o sea dentro de mucho, se me volverá a mirar con dudas, se cuestionará el próximo cambio que haga. Es normal, no es por mí, es por estar en esta silla. La exigencia es muy grande", dijo en rueda de prensa.
Recordó Arbeloa a figuras como Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, a los que también hubo momentos de crítica pese a sus grandes éxitos. "Personas que han ganado varias Champions seguidas o se han ido siendo los más laureados del Real Madrid, han tenido muchas críticas y dudas en muchos momentos incomprensibles. Es lo que lleva este puesto, no me preocupa mucho. Sólo pienso en ganar al Elche y sacar al máximo de los futbolistas".
Centrado en el regreso de La Liga y el duelo ante el Elche entre la eliminatoria europea frente al City, el técnico madridista resaltó la dificultad que conlleva mantener la misma concentración.
? ¡EL BERNABÉU NOS ESPERA! pic.twitter.com/i3bJzO53tY— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 13, 2026
*Información EFE.