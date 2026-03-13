 Tras dos titularidades, Ferland Mendy vuelve a lesionarse
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Tras dos titularidades, Ferland Mendy vuelve a lesionarse

Por su parte, Kylian Mbappé, quien se perderá el quinto partido con el Real Madrid, es duda para el duelo ante Manchester City.

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Ferland Mendy jugando un duelo esta semana ante Manchester City por la Champions League
Ferland Mendy jugando un duelo esta semana ante Manchester City por la Champions League / FOTO: EFE

El defensa francés, Ferland Mendy volvió a sufrir una nueva lesión muscular tras ser titular en dos partidos seguidos con el Real Madrid, ante el Celta y el Manchester City, al dañarse el isquio de la pierna derecha, según confirmó la resonancia magnética a la que fue sometido por los doctores del club.

Mendy, que esta temporada tan solo ha podido participar en 5 de los 42 encuentros del Real Madrid, no tiene fecha de regreso por su nueva lesión muscular, según informan a EFE fuentes del club blanco.

El defensa francés disputó sus primeros minutos con Álvaro Arbeloa al mando en Balaídos, ante la baja de Álvaro Carreras, y repitió en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City, encuentro que tuvo que abandonar en el descanso tras sentir un pinchazo muscular.

"Le doy las gracias porque era un riesgo que jugase dos partidos seguidos después de tanto tiempo y ha demostrado su capacidad como futbolista y el nivel que tiene", aseguró Arbeloa tras el partido, esperando una nueva lesión muscular de su jugador que se ha confirmado con las pruebas médicas.

Mendy apenas ha podido disputar 247 minutos en la actual temporada y se suma a la larga lista de bajas por lesión del Real Madrid para medirse al Elche en La Liga. Junto al francés están en la enfermería Éder Militao, David Alaba, Carreras, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.

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Ferland Menedy nuevamente lesionado en el Real Madrid - @realmadrid

Kylian Mbappé sigue siendo baja

El francés Kylian Mbappé seguirá siendo baja ante el Elche en LaLiga, quinto partido consecutivo del Real Madrid que se pierde por un esguince de rodilla, y que, según el técnico Álvaro Arbeloa, podría ser el último, tras mostrarse confiado de su presencia en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes en el Etihad Stadium.

"No es un momento complicado, Mbappé está cada día mejor. La evolución que está llevando es en referencia al plan que hicimos cuando decidimos parar y se hicieron todas las pruebas junto a un 'planing' con los servicios médicos y el departamento de preparación física, que está claro que depende mucho de su evolución diaria, pero le veo muy bien. No va a estar para mañana, pero confiamos en que esté para viajar a para Mánchester", manifestó en rueda de prensa.

Mbappé, con dolencia en la rodilla izquierda desde inicios de diciembre, tan sólo ha podido participar en 9 de los 17 encuentros que ha disputado el Real Madrid en 2026. Desde que paró por completo, tras jugar con molestias, no ha podido participar ante Benfica y Manchester City en la Liga de Campeones junto a Getafe y Celta en La Liga.

Kylian Mbappé y Ester Expósito protagonizan rumores de romance

En los últimos días, Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron vistos juntos en París, lo que desató una ola de rumores en redes sociales sobre un posible romance entre el futbolista y la actriz.

*Información EFE.

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