 Previa de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026
Deportes

Jornada 13 tendrá duelos directos por el liderato y el no descenso

Cobán Imperial-Comunicaciones pelearán por el liderato y Guastatoya-Mictlán luchan en un duelo vital por la permanencia.

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Cobán Imperial recibe a Comunicaciones en la lucha de recuperar el liderato del Clausura 2026
Cobán Imperial recibe a Comunicaciones en la lucha de recuperar el liderato del Clausura 2026 / FOTO: Clubes

Dos partidos son clave y son el plato principal de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se trata del duelo entre Cobán Imperial-Comunicaciones, donde se juega el liderato; y, el Guastatoya-Mictlán, donde está en juego un duelo directo en la lucha por el no descenso a la Liga de Futbol Primera División.

La fecha 13 arrancará este sábado 14 de marzo con un duelo vital entre el "Pecho Amarillo" del Deportivo Guastatoya y el Atlético Mictlán en el estadio David Cordón Hichos. El juego será a las 17:00 horas y marcará, para cualquiera de los clubes, prácticamente el descenso o la salvación.

Guastatoya tiene 35 puntos y está en zona del descenso, Atlético Mictlán acumula 39 y es décimo, casilla de salvación. De haber un triunfo para los "Conejos", la diferencia pasaría de 4 a 7 unidades y con ello, a falta de nueve fechas poder cerrar de mejor manera ya que empezaría a tomar una ventaja considerable en ese objetivo de salvar la categoría.

De existir triunfo local, solo habría un punto de diferencia, y eso le daría mucha vida al cuadro guastatoyano.

Lucha por el liderato

En tanto, el domingo 15 de marzo, Cobán Imperial, segundo del campeonato, recibe al Comunicaciones, que llega como líder al estadio José Ángel Rossi. Pero una derrota del "Albo" saldría de Cobán, Alta Verapaz, sin la primera casilla.

Será un duelo de pronósticos reservados, el cual se jugará a las 11:00 horas, un horario tradicional en el pesado para los partidos dominicales.

El "Príncipe Azul" lleva seis duelos de local, y no ha perdido. Son cuatro triunfos y dos empates.

Por su parte, Comunicaciones llega a Cobán como el mejor visitante. Son seis juegos, donde ganó tres, empató uno y perdió dos.

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Mujeres y niños entran gratis en general - CSD Cobán Imperial

La jornada 13 del Clausura 2026 

Guastatoya vs. Mictlán, sábado 14 a las 17:00 horas  

  • Arbitro: Mario Escobar 

Malacateco vs. Mixco, sábado 14 a las 19:00 horas  

  • Arbitro: Julio Luna 

Xelajú vs. Antigua, sábado 14 a las 21:00 horas  

  • Arbitro: Walter López

Cobán Imperial vs. Comunicaciones, domingo 15 a las 11:00 horas  

  • Arbitro: Sergio Reyna 

Achuapa vs. Marquense, domingo 15 a las 15:00 horas  

  • Arbitro: Diego Ojer 

Municipal vs. Aurora, domingo 15 a las 17:00 horas   

  • Arbitro: Bryan López. 
Nombramientos arbitrales para la fecha 13 del Clausura 2026

Mario Escobar estará en un duelo vital en la lucha por el no descenso que tienen Guastatoya y Mictlán.

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