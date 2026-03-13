Previa de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Dos partidos son clave y son el plato principal de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se trata del duelo entre Cobán Imperial-Comunicaciones, donde se juega el liderato; y, el Guastatoya-Mictlán, donde está en juego un duelo directo en la lucha por el no descenso a la Liga de Futbol Primera División.
La fecha 13 arrancará este sábado 14 de marzo con un duelo vital entre el "Pecho Amarillo" del Deportivo Guastatoya y el Atlético Mictlán en el estadio David Cordón Hichos. El juego será a las 17:00 horas y marcará, para cualquiera de los clubes, prácticamente el descenso o la salvación.
Guastatoya tiene 35 puntos y está en zona del descenso, Atlético Mictlán acumula 39 y es décimo, casilla de salvación. De haber un triunfo para los "Conejos", la diferencia pasaría de 4 a 7 unidades y con ello, a falta de nueve fechas poder cerrar de mejor manera ya que empezaría a tomar una ventaja considerable en ese objetivo de salvar la categoría.
De existir triunfo local, solo habría un punto de diferencia, y eso le daría mucha vida al cuadro guastatoyano.
Lucha por el liderato
En tanto, el domingo 15 de marzo, Cobán Imperial, segundo del campeonato, recibe al Comunicaciones, que llega como líder al estadio José Ángel Rossi. Pero una derrota del "Albo" saldría de Cobán, Alta Verapaz, sin la primera casilla.
Será un duelo de pronósticos reservados, el cual se jugará a las 11:00 horas, un horario tradicional en el pesado para los partidos dominicales.
El "Príncipe Azul" lleva seis duelos de local, y no ha perdido. Son cuatro triunfos y dos empates.
Por su parte, Comunicaciones llega a Cobán como el mejor visitante. Son seis juegos, donde ganó tres, empató uno y perdió dos.
La jornada 13 del Clausura 2026
Guastatoya vs. Mictlán, sábado 14 a las 17:00 horas
- Arbitro: Mario Escobar
Malacateco vs. Mixco, sábado 14 a las 19:00 horas
- Arbitro: Julio Luna
Xelajú vs. Antigua, sábado 14 a las 21:00 horas
- Arbitro: Walter López
Cobán Imperial vs. Comunicaciones, domingo 15 a las 11:00 horas
- Arbitro: Sergio Reyna
Achuapa vs. Marquense, domingo 15 a las 15:00 horas
- Arbitro: Diego Ojer
Municipal vs. Aurora, domingo 15 a las 17:00 horas
- Arbitro: Bryan López.