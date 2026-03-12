 Nombramientos arbitrales para la fecha 13 del Clausura 2026
Deportes

Nombramientos arbitrales para la fecha 13 del Clausura 2026

Mario Escobar estará en un duelo vital en la lucha por el no descenso que tienen Guastatoya y Mictlán.

Mario Escobar pitará el Guastatoya-Mictlán
Mario Escobar pitará el Guastatoya-Mictlán / FOTO: Alex Meoño

Este día se dieron a conocer por parte de la Comisión de Árbitros de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), los nombramientos arbitrales para la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, la cual se realizará entre el sábado 14 y domingo 15 de marzo, y donde Mario Escobar irá a uno de los duelos más importantes de la fecha, en relación al tema de la lucha por el no descenso del máximo circuito del futbol.

Mario Escobar, Julio Luna, Walter López, Sergio Reyna, Diego Ojer y Bryan López son los seis árbitros que estarán en las principales canchas del país aplicando el reglamento arbitral.

Clausura 2026: Nombramientos arbitrales

Guastatoya vs. Mictlán, sábado 14 a las 17:00 horas  

  • Arbitro: Mario Escobar 
  • Asistente 1: Humberto Panjoj 
  • Asistente 2: Christian Alvarado 
  • Cuarto árbitro: Kevin Cacao 
  • Asesor: Vinicio Villatoro 

Malacateco vs. Mixco, sábado 14 a las 19:00 horas  

  • Arbitro: Julio Luna 
  • Asistente 1: Jorge Ordoñez 
  • Asistente 2: Jhony Coc
  • Cuarto árbitro: Franklin Ventura
  • Asesor: Ariel Méndez

Xelajú vs. Antigua, sábado 14 a las 21:00 horas  

  • Arbitro: Walter López
  • Asistente 1: Luis Ventura 
  • Asistente 2: Jorge de León 
  • Cuarto árbitro: Steb Morales 
  • Asesor: Gregorio Pineda 
Cobán Imperial vs. Comunicaciones, domingo 15 a las 11:00 horas  

  • Arbitro: Sergio Reyna 
  • Asistente 1: Dostin Acuta
  • Asistente 2: César Yaxcal 
  • Cuarto árbitro: Enrique de la Rosa 
  • Asesor: Ramiro Valiente 

Achuapa vs. Marquense, domingo 15 a las 15:00 horas  

  • Arbitro: Diego Ojer 
  • Asistente 1: Aczel Pérez
  • Asistente 2: Juan José Caneces 
  • Cuarto árbitro: Wildomar Ramírez 
  • Asesor: Erick Álvarez 

Municipal vs. Aurora, domingo 15 a las 17:00 horas   

  • Arbitro: Bryan López 
  • Asistente 1: Julio Pérez
  • Asistente 2: Delia Vega 
  • Cuarto árbitro: Edy Escobar 
  • Asesor: Rubén Castellanos. 
Nombramientos arbitrales para la fecha 13 del Clausura 2026
GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesLiga NacionalSeguridadEE.UU.Donald TrumpIrán
