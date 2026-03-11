Antigua y Cobán Imperial reciben fuerte castigo

Los jugadores de Antigua y Cobán Imperial se metieron a una discusión al finalizar el duelo del pasado domingo, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, lo cual dejó serias sanciones a sus involucrados, así como multas económicas. El partido en Antigua Guatemala del pasado fin de semana dejó una fuerte sanción al preparador físico de los "Príncipes Azules".
De acuerdo al acta del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, en el caso de Antigua G. F. C., actual bicampeón de Guatemala, Brayam Castañeda fue sancionado con 6 partidos inhabilitación por roja directa. Enzo Fernández tendrá dos partidos de suspensión, siempre por la roja directa. Por último, Agustín Maziero también recibió roja y tuvo un duelo de sanción.
Respecto al tema económico, Maziero y Fernández deben pagar 500 quetzales cada uno, y Castañeda 2 mil 500 quetzales.
En el caso de Cobán Imperial, la sanción fue la siguiente: Daniel Jorge Piris (preparador físico), 6 meses de suspensión de toda actividad futbolística y una multa económica 10 mil quetzales.
El castigo que se dio a conocer en primera instancia, podrá ser apelado por ambos equipos con el objetivo de buscar la reducción de la misma, así como ha ocurrido en casos anteriores.
Se pierden la fecha 13
Independientemente a los resultados que puedan tener las apelaciones, lo cierto es que los afectados se perderán en primera instancia la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, la cual se disputará este fin de semana.
En el caso de los bicampeones nacionales, visitarán a Xelajú M. C. en el estadio Mario Camposeco a las 21.00 horas del próximo sábado 14 de marzo.
Y Cobán Imperial recibirá al líder del campeonato, Comunicaciones, que jugarán el domingo 15 de marzo a las 11:00 horas en el estadio José Ángel Rossi de Cobán en Alta Verapaz.