 Davo aparece con la camiseta de Guatemala en transmisión
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Davo Xeneize aparece con la camiseta de Guatemala en transmisión

El streamer argentino Davo Xeneize decidió usar la camiseta de la Selección de Guatemala en su stream al enterarse de la popularidad de sus transmisiones entre seguidores guatemaltecos.

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Davo con la camiseta de la Selección de Guatemala - RR.SS.
Davo con la camiseta de la Selección de Guatemala / FOTO: RR.SS.

El reconocido streamer argentino Davo Xeneize sorprendió a sus seguidores durante una de sus transmisiones más recientes al aparecer vistiendo la camiseta de la Selección de Guatemala. El creador de contenido, conocido por su pasión por el fútbol y su fanatismo por Boca Juniors, explicó que decidió usar la casaca azul y blanco luego de que un seguidor le comentara que sus streams son muy populares en Guatemala. El gesto no pasó desapercibido entre los espectadores, especialmente entre los aficionados chapines que siguen su contenido en redes sociales.

Durante la transmisión, el streamer también aprovechó para mencionar a una de las máximas leyendas del fútbol guatemalteco, Carlos Ruiz. Davo recordó el histórico récord del delantero en las Eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, una marca que durante años lo mantuvo como uno de los máximos goleadores en ese torneo. Sin embargo, el argentino también señaló que recientemente ese registro fue superado por el portugués Cristiano Ronaldo en el ámbito internacional.

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#davooxeneize #davo #argentina🇦🇷 @davooxeneize #guatemala

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¿Quién es Davo Xeneize?

Davo Xeneize se ha consolidado como una popular figura del contenido deportivo en internet. Su presencia en redes sociales ha crecido rápidamente gracias a sus análisis, opiniones y comentarios sobre la actualidad del fútbol mundial. En plataformas como TikTok y YouTube suele publicar videos sobre tendencias del deporte, actuaciones destacadas de jugadores y noticias de último momento. Su cuenta de TikTok ha superado los 2.5 millones de seguidores y acumula más de 74 millones de "me gusta", cifras que reflejan el alcance de su contenido.

El creador comenzó a publicar videos en TikTok en mayo de 2021, compartiendo su primer contenido el 25 de ese mismo mes. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante y también se ha reflejado en su canal de YouTube, donde suma más de 131 millones de visualizaciones.

Uno de sus videos más populares es un ranking dedicado a los goles más importantes de Martín Palermo. Actualmente, Davo reside en Buenos Aires, desde donde continúa realizando transmisiones y generando contenido para una audiencia que sigue creciendo en distintos países, incluido Guatemala.

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