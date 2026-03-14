Almeyda cuestiona al fútbol en medio de conflictos bélicos

En la antesala de un exigente compromiso por la jornada 28 de La Liga, el entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, ofreció una reflexión profunda que trascendió lo estrictamente deportivo. Durante la conferencia previa al duelo ante el líder FC Barcelona, el técnico argentino analizó el papel del fútbol en la sociedad actual, contrastándolo con los conflictos armados que afectan a distintas regiones del mundo, especialmente en Medio Oriente. Sus palabras dejaron entrever una mirada crítica y humana sobre el momento que vive la humanidad.
Almeyda comenzó destacando el valor emocional que tiene el fútbol para millones de personas alrededor del planeta. Para el exentrenador de River Plate, el deporte puede convertirse en un refugio para quienes buscan una pausa frente a las dificultades de la vida cotidiana. "El fútbol tiene algo que es muy lindo, que despierta sentimientos. El fútbol para mí, bien utilizado, es un remedio para mucha gente, como lo es para muchos de nosotros", expresó. Además, valoró las oportunidades que le brindó el deporte a lo largo de su vida: "Aparte, el fútbol, ¿a cuántos nos da de comer? Qué gratitud, ¿no? Esto de que el fútbol nos permita conocer, por lo menos a mí, diferentes culturas, otros países, viajar en avión, conocer a otras personas, comer cosas ricas...".
La reflexión de Matías Almeyda
El técnico de 52 años también se detuvo a reflexionar sobre cómo el fútbol refleja, en muchos sentidos, la realidad de las sociedades. En ese punto, su análisis se tornó más crítico al comparar la pasión que genera el deporte con los conflictos bélicos que ocurren simultáneamente en el mundo. "Fíjense que el fútbol es el fiel reflejo de las sociedades. Porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido. Eso quiere decir que no nos importa nada", afirmó con crudeza. A su juicio, el funcionamiento de la industria del fútbol continúa pese a cualquier tragedia global.
En ese sentido, Almeyda expuso una paradoja que considera inquietante: la normalidad con la que el mundo sigue adelante mientras existen guerras y crisis humanitarias. "Esa es la parte triste que tiene esto, que el negocio tiene que seguir y todo va. Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza a ver cómo va a hacer el equipo para ir a jugar", señaló. El entrenador también cuestionó la enorme cantidad de recursos que se destinan a la guerra mientras persisten graves problemas sociales en otras regiones del planeta.
"Porque decís: ‘Y si cada cohete de estos que tiran vale un 50 millones de euros’, creo que es lo que gastaron. Y después decimos: ‘Pero en África hay hambre’. Me pregunto: ¿Por qué en vez de tirar esos cohetes no llevamos 50 millones de euros en arroz o en educación, no?", planteó el entrenador argentino. Con esta reflexión, Almeyda puso en evidencia lo que considera una contradicción moral del mundo actual: el contraste entre la inversión en armamento y las necesidades básicas que aún padecen millones de personas.
Finalmente, el técnico del Sevilla concluyó su intervención con una mirada más cercana al espíritu del fútbol y a los valores que, según él, deberían recuperarse. "Lo que he tratado y lo que voy haciendo en el fútbol es poder disfrutar de esa parte, de invitar a alguien a un entrenamiento, de valorar cuando se paran acá para pedirte una foto", comentó. Para Almeyda, el fútbol ha perdido parte de su esencia con el paso del tiempo. "Yo hace 30 años venía y había hinchas mirando los entrenamientos. Digo: ‘Qué feo que se perdió eso, ¿no?’ Lo perdimos entre todos... Evidentemente, socialmente, para mí el mundo va retrocediendo en todos los aspectos y somos todos parte de esto", concluyó.