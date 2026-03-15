Andrea Antonelli logra histórico triunfo en el GP de China

El joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli firmó un fin de semana inolvidable al conquistar la victoria en el Gran Premio de China. Con apenas 19 años, el corredor de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team se convirtió en el segundo ganador más joven de la historia de la Fórmula 1, culminando una actuación brillante en el circuito de Shanghái. El triunfo llegó apenas un día después de que el italiano se convirtiera en el "poleman" más joven de la categoría, un logro que confirma su irrupción como una de las grandes promesas del automovilismo mundial.
Antonelli ya había hecho historia el sábado al superar el récord de precocidad que ostentaba el alemán Sebastian Vettel desde 2008. Aun así, el joven piloto no pudo arrebatar el registro absoluto de ganador más joven al neerlandés Max Verstappen, quien consiguió su primera victoria con solo 18 años en el Gran Premio de España 2016. A pesar de ello, el talento del italiano quedó plenamente demostrado al dominar una carrera exigente tanto en estrategia como en gestión de neumáticos.
Día histórico para Antonelli
La escudería Mercedes celebró además un sólido doble resultado, ya que el británico George Russell finalizó en la segunda posición para consolidarse como líder del campeonato. El tercer lugar del podio fue para el experimentado Lewis Hamilton, quien protagonizó un intenso duelo con el monegasco Charles Leclerc, piloto de Scuderia Ferrari, que terminó cuarto tras varias vueltas de lucha directa en pista.
La carrera también estuvo marcada por varios abandonos y problemas mecánicos que alteraron la parrilla. Pilotos como el español Fernando Alonso y el propio Verstappen no lograron completar la prueba, mientras que el argentino Franco Colapinto aprovechó las circunstancias para escalar posiciones y finalizar en la décima plaza, sumando un punto valioso. También destacó la remontada del español Carlos Sainz Jr., quien pasó de salir 17º a terminar noveno.
Tras recorrer los 305 kilómetros del trazado de Shanghái, la temporada continúa con un campeonato que promete grandes emociones. La próxima cita será el Gran Premio de Japón en el icónico circuito de Circuito de Suzuka. Con su histórica victoria en China, Antonelli no solo abrió su palmarés en la máxima categoría, sino que también dejó claro que una nueva generación de pilotos está lista para desafiar a las grandes figuras del automovilismo.