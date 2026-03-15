Liga Nacional: El descenso aún no queda sentenciado

La Liga Nacional de Guatemala escribió este fin de semana una de las jornadas más increíbles de su historia con relación al tema de la lucha por el no descenso a la Liga de Futbol de la Primera División. Cuando todo pintaba para que este sábado y domingo quedará casi sentenciado el tema del descenso, entre Marquense y Guastatoya; triunfos de los "Leones Amarillos del Occidente" y del "Pecho Amarillo", además de las derrotas de Mictlán, Achuapa y Malacateco han puesto al rojo vivo la pelea por la permanencia.
Primero, en el duelo de la jornada que iba a casi definir -o dar vida- al tema del descenso, el Deportivo Guastatoya derrotó en un duelo directo al Atlético Mictlán 3-1 con goles de Nelso García, Víctor Ávalos y Kevin Fernández. Descontó Sebastián Colón. Con este resultado, el equipo del "Pecho Amarillo" llegó a 38 puntos y los "Conejos" se quedaron con 39, dejando a un punto el objetivo de salvación para los de Pablo Centrone.
Segundo, en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, el Deportivo Malacateco recibió a Deportivo Mixco en un duelo donde lo escrito en el papel no contó y se da una de las grandes sorpresas de la fecha: Derrota del "Toro" en casa 1-2. Goles de Edilson Reyes y Nicolás Martínez sirvieron para darle la vuelta al gol de Ángel López. Malacateco se quedaba con 43 puntos, y está con 5 puntos encima de la zona del descenso.
Tercero, Achuapa recibió este domingo a Deportivo Marquense, que recientemente cambió de técnico y de junta directiva. Los "Cebolleros" llegaban condicionados por su junta directiva de no querer más tropiezos. El resultado fue sorprendente y los "Leones Amarillos del Occidente" ganador 1-2 con goles de Miguel Escobar y José Ruiz. Jomal Williams había colocado el empate parcial. Con este resultado Marquense llegaba a 28 puntos y Achuapa se quedaba con 40.
Así está la tabla por el no descenso
Es de recordar que en esta temporada, la 2025-2026, habrá dos descensos de Liga Nacional a Primera División. Serán los equipos que ocupen al cierre de la fase regular las casillas 11 y 12.
En ese sentido, Comunicaciones que es séptimo suma 45 unidades y está 7 puntos por encima de la zona del descenso.
El octavo es Malacateco con 43 puntos, con 5 puntos por encima del descenso.
El noveno es Achuapa con 40 puntos y solo con 2 unidades de diferencia de la zona roja.
Atlético Mictlán es décimo (casilla de salvación) con 39 unidades, pero solo le saca un punto a Guastatoya y Marquense (ambos con 38 puntos), que por el momento serían los descendidos.
Así que para la fecha 14, es decir con nueve jornadas por disputarse (27 puntos en juego), el descenso queda al rojo vivió con varios equipos luchando por no descender.