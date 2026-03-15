Nicolás Martínez y Diego Casas lideran a los goleadores

La lucha por el título individual de goleo del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional sigue al rojo vivo con un empate en la cima entre el delantero argentino Nicolás Martínez del Deportivo Mixco y el uruguayo Diego Casas del Deportivo Marquense tras celebradas 13 fechas de la fase regular.
Nicolás Martínez le dio un triunfo importante a su club durante la visita hecha anoche al Deportivo Malacateco (1-2) en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. Con ocho goles en el certamen, Martínez igualó la cantidad de anotaciones de Diego Casas, quien no aportó gol en esta fecha, pero que fue una pieza clave para que Marquense venciera de visita a Achuapa este domingo 1-2.
En otro aspecto importante de la tabla de goleadores, el defensor de Municipal, el nacional José Mena hizo triplete de goles, los primeros del campeonato y ahora ya es uno de los goleadores del "Mimado de la Afición".
Tabla de goleo tras 13 fechas jugadas
- Nicolás Martínez (ARG) del Deportivo Mixco con 8 goles
- Diego Casas (URU) del Deportivo Marquense con 8 goles
- Janderson Pereira (BRA) del Cobán Imperial con 7 goles
- William Fajado (GUA) del Atlético Mictlán con 6 goles
- William Duarte (COL) del Comunicaciones con 6 goles
- Dairon Reyes (CUB) del Comunicaciones con 6 goles
Los goleadores de Municipal
Respecto a los goleadores de Municipal, hay tres jugadores con tres tantos: Erik López, quien anotó este domingo ante Aurora en el estadio El Trébol, y ocupa la casilla 13 de la tabla general; John Méndez y José Mena.
Carlos Martínez, el goleador histórico de Municipal, solo lleva dos tantos en este certamen.