 Resultado Cobán-Comunicaciones, Jornada 13 Clausura 2026
Deportes

Cobán frena a Comunicaciones y recupera el liderato del Clausura

Los Príncipes Azules hicieron respetar su casa y vencieron 2-0 a Comunicaciones, resultado con el que alcanzan el liderato del Clausura 2026 por mejor diferencia de goles que los cremas.

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Once de Cobán Imperial ante Comunicaciones - Carlos Cu Col
Once de Cobán Imperial ante Comunicaciones / FOTO: Carlos Cu Col

En uno de los encuentros más atractivos de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, Cobán Imperial y Comunicaciones FC protagonizaron un duelo de alto nivel en el Estadio Verapaz José Ángel Rossi. El partido enfrentaba a los dos primeros lugares de la clasificación general, por lo que el resultado podía tener un impacto directo en la pelea por el liderato del torneo. Desde el inicio, ambos equipos mostraron intensidad y ambición, conscientes de lo que estaba en juego.

El conjunto local logró imponer condiciones durante el primer tiempo y encontró rápidamente la ventaja en el marcador. Al minuto 17 apareció Steven Paredes para abrir el marcador y desatar la euforia de la afición cobanera. Apenas seis minutos más tarde, al 23’, el brasileño Thales Moreira amplió la ventaja para los Príncipes Azules, consolidando un inicio de partido contundente que terminaría siendo decisivo en el desarrollo del encuentro.

Cobán es nuevo líder del Clausura 2026

Con este resultado, Cobán Imperial puso fin a la racha positiva de Comunicaciones, que llegaba al compromiso con cuatro victorias consecutivas. Los cremas intentaron reaccionar en la segunda mitad, pero se encontraron con un rival ordenado y sólido en defensa que supo manejar la ventaja y mantener el control del partido hasta el pitazo final.

La victoria tiene un impacto importante en la tabla del Clausura 2026. Cobán Imperial alcanza los 25 puntos y empata en la cima con Comunicaciones, aunque los de Alta Verapaz se colocan momentáneamente como líderes gracias a una mejor diferencia de goles (+11 frente a +5).

A pesar de la derrota, Comunicaciones continúa en los primeros lugares del torneo y además respira con mayor tranquilidad en la tabla acumulada, donde mantiene una ventaja de siete puntos sobre la zona de descenso, actualmente ocupada por Deportivo Guastatoya y Deportivo Marquense, cuando aún restan nueve jornadas para el cierre del campeonato.

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