 Resultado entre Municipal vs. Aurora por el Clausura 2026
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Municipal vence al Aurora y es tercero del Clausura 2026

Un triplete de José Mena hizo que el "Mimado de la Afición" resolviera un complicado duelo ante los "Aurinegros".

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Municipal celebrando en El Trébol ante Aurora
Municipal celebrando en El Trébol ante Aurora / FOTO: Alex Meoño

Municipal y Aurora cerraron este domingo 15 de marzo la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde el conjunto "Edil" dirigido por el nicaragüense Mario Acevedo logró quedarse con los tres puntos ante el equipo "Aurinegro".

El arranque fue fenomenal para el conjunto local, pero que en los primeros minutos robó protagonismo el portero Liborio Sánchez al intervenir bien en tres jugadas, dos de ellas con sendas atajadas a una mano (a Erik López y Nicolás Samayoa) cuando el partido no cumplía ni siquiera los primeros 10 minutos de juego.  Además de una pelota al travesaño por parte de Samayoa.

Municipal concretó su ataque en goles con los tantos de Erik López al 14 y de José Mena al 21. El resto del partido fue un monólogo a favor de los de casa, con acercamientos al arco de Sánchez, pero el marcador ya no se movería en la etapa primaria.

Para el segundo tiempo, Aurora sorprendió. Se jugaba el primer minuto y de tiro libre, Pablo Mingorance anotó un golazo para el 2-1 parcial y prácticamente con 45 minutos por delante para lograr ese ansiado gol de la igualdad, que en el primer tiempo se veía muy difícil.

Municipal fue el primer equipo en hacer modificaciones: Cristian Hernández por Rudi Barrientos al 54 y Erik López por Pedro Altán al 64. El duelo se volvió parejo y muy estratégico, donde el equipo de Acevedo entró en un tema de jugar al filo de la navaja, ya que buscaba el gol que liquidara el partido, pero con el peligro que Aurora en un contragolpe le igualara las acciones y le robara puntos.

Al 75, y tras un error de Liborio Sánchez quien no pudo retener un remate, terminó por perder el esférico y le dio a José Mena el chance de sentenciar el partido con el 3-1 y el doblete para el jugador nacional. El "Mimado de la Afición" respiraba tranquilo y se quedaba con tres puntos en El Trébol.   

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