Rubio Rubín anota por segunda jornada consecutiva en la USL

El delantero guatemalteco Rubio Rubín continúa demostrando su buen momento goleador en el inicio de la temporada 2026. En la segunda jornada de la USL Championship, el atacante volvió a hacerse presente en el marcador durante la victoria de El Paso Locomotive FC por 0-3 en su visita al Monterey Bay FC, confirmando así un arranque prometedor en su nueva etapa dentro del fútbol estadounidense.
Rubín ya había dejado buenas sensaciones en la primera jornada del campeonato, cuando marcó un doblete en el empate frente a Colorado Springs Switchbacks FC. Ahora, en su segundo compromiso del torneo, volvió a aportar con un tanto para su equipo, siendo uno de los protagonistas en el contundente triunfo como visitante. Su capacidad para aparecer en momentos clave ha sido determinante en los primeros partidos del campeonato.
Rubio Rubín con gran inicio de temporada
Con este nuevo gol, el delantero nacional suma tres anotaciones en apenas dos jornadas, un registro que refleja el buen estado de forma con el que ha iniciado la temporada. Rubín llegó recientemente a El Paso tras firmar para disputar la campaña 2026 de la USL Championship, y su adaptación al club parece estar siendo rápida y efectiva, algo que ilusiona tanto a la afición como al cuerpo técnico.
Este buen presente también podría abrirle nuevamente las puertas de la Selección de fútbol de Guatemala. Todo apunta a que el delantero formará parte de la convocatoria para el partido amistoso ante Selección de fútbol de Argelia, programado para el próximo 27 de marzo en el Estadio Luigi Ferraris, un encuentro que servirá como preparación internacional para el combinado guatemalteco. Si mantiene este ritmo goleador, Rubín podría llegar a esa cita con plena confianza y en uno de los mejores momentos de su carrera reciente.