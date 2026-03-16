 Mbappé entra en la convocatoria para enfrentar al City
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Mbappé entra en la convocatoria para enfrentar al City

El delantero francés vuelve a estar disponible tras perderse los últimos cinco partidos del conjunto blanco debido a un esguince de rodilla.

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Kylian Mbappé en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu - EFE
Kylian Mbappé en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu / FOTO: Agencia EFE

El regreso de Kylian Mbappé marca una de las grandes novedades en la convocatoria del Real Madrid para el decisivo duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City. El delantero francés vuelve a estar disponible tras perderse los últimos cinco partidos del conjunto blanco debido a un esguince de rodilla. Su presencia representa un refuerzo clave para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que afronta una eliminatoria exigente en el Etihad Stadium con varias bajas importantes en su plantilla.

Mbappé arrastraba molestias desde el pasado 7 de diciembre, cuando sufrió la lesión, y durante semanas compitió con dolor. Sin embargo, tras la derrota ante Osasuna en El Sadar el 21 de febrero, el cuerpo técnico decidió frenar su actividad para completar un tratamiento conservador que garantizara su recuperación total. Como consecuencia, el atacante se perdió los compromisos ante Benfica, Getafe, Celta, Manchester City y Elche, encuentros en los que el equipo tuvo que reorganizar su esquema ofensivo ante la ausencia de su principal referente en ataque.

Mbappé podría tener minutos

Otra de las novedades en la lista es el regreso del joven argentino Franco Mastantuono, quien vuelve tras cumplir una sanción. Además, el lateral Álvaro Carreras forma parte de la convocatoria pese a que todavía es duda, luego de haber realizado solo una parte del entrenamiento con el grupo tras superar una molestia muscular en el gemelo derecho que lo mantuvo fuera de los últimos tres partidos. El futbolista deberá superar una última prueba física durante la sesión del equipo en el Etihad Stadium para confirmar si está en condiciones de jugar.

Por otro lado, aunque sin opciones reales de sumar minutos, también viajaron con la expedición el defensor austriaco David Alaba y el mediocampista inglés Jude Bellingham, quienes acompañarán al grupo en un encuentro de gran relevancia. A estas ausencias se suman las bajas por lesión de Éder Militão, Dani Ceballos, Rodrygo y Ferland Mendy, además de Raúl Asencio, que continúa fuera por problemas musculares. En contraste, Arbeloa decidió incluir a varios canteranos del Castilla, entre ellos Jorge Cestero y Mario Rivas, apostando por el talento joven para completar la expedición en un duelo que promete ser determinante en el camino europeo del club madrileño.

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Mediante sus redes sociales, Mbappé mostró un poco de la recuperación que lleva con el Real Madrid - EFE

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