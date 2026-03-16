Mingorance habla sobre las condiciones de entreno de Aurora

Las declaraciones de Pablo Mingorance tras la derrota 4-1 de Aurora FC ante CSD Municipal han generado debate en el fútbol guatemalteco. El mediocampista argentino, quien anotó el único gol de su equipo en el encuentro, habló con franqueza sobre las dificultades que atraviesa el club, especialmente en relación con las condiciones de entrenamiento que, según él, están lejos de ser las adecuadas para un plantel profesional.
Mingorance reveló que el equipo lleva varios meses entrenando en un campo de tierra, una situación que, a su juicio, afecta directamente el rendimiento y la salud de los jugadores. "Nos costó la cancha, lamentablemente en Aurora no estamos teniendo las condiciones para entrenar; estamos entrenando desde hace seis meses en una cancha de tierra, por eso tenemos tantos jugadores golpeados", explicó el futbolista, evidenciando su preocupación por el impacto que estas circunstancias están teniendo en el plantel.
Mingorance respalda las declaraciones de 'Chucho' López
El argentino también reconoció que el equipo no está mostrando el nivel esperado de una institución con la historia de Aurora. En ese sentido, admitió que el rendimiento colectivo ha disminuido en comparación con el torneo anterior, un aspecto que considera preocupante para un club con la tradición y exigencia competitiva que caracteriza a la entidad militar.
Las palabras de Mingorance se suman a un debate que ha tomado fuerza recientemente en el balompié nacional. Días atrás, el futbolista de Xelajú MC y seleccionado guatemalteco Jesús López cuestionó el estado de varias canchas de la Liga Nacional de Guatemala, señalando que muchas no cumplen con las condiciones adecuadas para ofrecer un buen espectáculo. Sus comentarios, junto con los de Mingorance, han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar la infraestructura y las condiciones de trabajo dentro del fútbol profesional del país.