 Mingorance habla sobre las condiciones de entreno de Aurora
Deportes

Mingorance explica que Aurora "no está teniendo las condiciones para entrenar"

"Estamos entrenando desde hace seis meses en una cancha de tierra, por eso tenemos tantos jugadores golpeados", expuso el jugador tras la derrota ante Municipal.

Compartir:
Pablo Mingorance, jugador de Aurora FC - Alex Meoño
Pablo Mingorance, jugador de Aurora FC / FOTO: Alex Meoño

Las declaraciones de Pablo Mingorance tras la derrota 4-1 de Aurora FC ante CSD Municipal han generado debate en el fútbol guatemalteco. El mediocampista argentino, quien anotó el único gol de su equipo en el encuentro, habló con franqueza sobre las dificultades que atraviesa el club, especialmente en relación con las condiciones de entrenamiento que, según él, están lejos de ser las adecuadas para un plantel profesional.

Mingorance reveló que el equipo lleva varios meses entrenando en un campo de tierra, una situación que, a su juicio, afecta directamente el rendimiento y la salud de los jugadores. "Nos costó la cancha, lamentablemente en Aurora no estamos teniendo las condiciones para entrenar; estamos entrenando desde hace seis meses en una cancha de tierra, por eso tenemos tantos jugadores golpeados", explicó el futbolista, evidenciando su preocupación por el impacto que estas circunstancias están teniendo en el plantel.

Mingorance respalda las declaraciones de 'Chucho' López

El argentino también reconoció que el equipo no está mostrando el nivel esperado de una institución con la historia de Aurora. En ese sentido, admitió que el rendimiento colectivo ha disminuido en comparación con el torneo anterior, un aspecto que considera preocupante para un club con la tradición y exigencia competitiva que caracteriza a la entidad militar.

Las palabras de Mingorance se suman a un debate que ha tomado fuerza recientemente en el balompié nacional. Días atrás, el futbolista de Xelajú MC y seleccionado guatemalteco Jesús López cuestionó el estado de varias canchas de la Liga Nacional de Guatemala, señalando que muchas no cumplen con las condiciones adecuadas para ofrecer un buen espectáculo. Sus comentarios, junto con los de Mingorance, han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar la infraestructura y las condiciones de trabajo dentro del fútbol profesional del país.

En Portada

Gobierno vigila precios de combustibles y denuncia posible especulaciónt
Nacionales

Gobierno vigila precios de combustibles y denuncia posible especulación

09:13 AM, Mar 16
Enfrentamiento armado en Chimaltenango: Dos sospechosos detenidos y un agente heridot
Nacionales

Enfrentamiento armado en Chimaltenango: Dos sospechosos detenidos y un agente herido

10:56 AM, Mar 16
Así habrían robado las ofrendas dentro del templo de Nuestra Señora de Candelaria en zona 1 (FOTOS)t
Nacionales

Así habrían robado las ofrendas dentro del templo de Nuestra Señora de Candelaria en zona 1 (FOTOS)

10:49 AM, Mar 16
Estados Unidos presentó su uniforme para el Mundial 2026t
Deportes

Estados Unidos presentó su uniforme para el Mundial 2026

12:13 PM, Mar 16
Mingorance explica que Aurora no está teniendo las condiciones para entrenart
Deportes

Mingorance explica que Aurora "no está teniendo las condiciones para entrenar"

11:27 AM, Mar 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesIránEE.UU.Liga NacionalMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos