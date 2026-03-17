 "El Barça será mi último club", asegura Hansi Flick
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"El Barça será mi último club", asegura Hansi Flick

En la previa de Champions ante el Newcastle United, Hansi Flick pidió calma: "Ahora no es el momento de hablar de mi renovación".

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Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - EFE
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha dejado claro que no considera oportuno hablar sobre su renovación contractual en este momento, a pesar de que el presidente electo, Joan Laporta, adelantó recientemente que el club planea anunciar pronto una ampliación de su vínculo. En la rueda de prensa previa al decisivo encuentro de octavos de final de la UEFA Champions League frente al Newcastle United, el técnico alemán optó por rebajar la euforia institucional y centrar el foco en lo deportivo.

Flick fue contundente al referirse a su futuro, mostrando tranquilidad y compromiso con la entidad azulgrana, pero evitando cualquier precipitación. "Ya veremos qué pasa con mi futuro, tenemos mucho tiempo por delante. No estoy pensando en irme a otro lugar. El Barça será mi último club, mi último trabajo. Estoy muy contento aquí", aseguró el entrenador, dejando entrever su intención de cerrar su carrera en el banquillo culé, aunque sin apresurar decisiones formales.

El Barça será el último equipo de Flick

A pesar de que Laporta mencionó en una entrevista que está previsto "anunciar en breve" la renovación hasta 2028, Flick insistió en que el momento actual exige concentración absoluta en la competición europea. En ese sentido, reiteró su postura con claridad: "Primero, tengo que hablarlo con mi familia. Tenemos tiempo. Ahora no es el momento de hablar sobre mi renovación". 

Por otro lado, el técnico también valoró positivamente la estabilidad institucional tras las elecciones presidenciales, en las que el propio Laporta resultó reelegido. Flick destacó la importancia de una estructura sólida dentro del club: "Cuando tienes una buena estructura, tienes estabilidad". Además, agradeció el gesto del dirigente, quien visitó recientemente la Ciudad Deportiva Joan Gamper para transmitir su apoyo al equipo antes del duelo europeo: "Nos ha deseado suerte para mañana", concluyó el entrenador, manteniendo el foco en el reto inmediato.

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Joan Laporte y Hansi Flick en elecciones del F. C. Barcelona - EFE

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