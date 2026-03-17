 FIFA y YouTube anuncian acuerdo "histórico" para el Mundial
Deportes

FIFA y YouTube anuncian acuerdo "histórico" para el Mundial

El acuerdo entre FIFA y YouTube permitirá contenidos a demanda, material de archivo y emisiones parciales en vivo durante el torneo.

Compartir:
Imagen ilustrativa de YouTube - Unsplash
Imagen ilustrativa de YouTube / FOTO: Unsplash

La FIFA dio a conocer este martes un acuerdo que calificó como "histórico" con YouTube, mediante el cual la plataforma digital se convertirá en un socio clave de cara al Mundial 2026. El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, busca ampliar su alcance global en un contexto donde el consumo de contenido deportivo evoluciona rápidamente hacia entornos digitales.

La alianza permitirá a los titulares de derechos audiovisuales aprovechar sus canales oficiales en YouTube para distribuir una amplia gama de contenidos. Entre ellos destacan resúmenes extendidos, imágenes inéditas, clips cortos y material bajo demanda, diseñados para aumentar la interacción con los aficionados. Esta estrategia responde a la necesidad de conectar con audiencias cada vez más fragmentadas y acostumbradas a consumir contenido en múltiples formatos y plataformas.

Detalles del acuerdo entre FIFA y YouTube

Uno de los aspectos más innovadores del acuerdo es la posibilidad de retransmitir en directo los primeros diez minutos de cada partido a través de YouTube, algo inédito en la historia de los Mundiales. Además, se contempla la emisión completa de ciertos encuentros en regiones específicas, lo que facilitará el acceso a nuevos públicos y reducirá las barreras tradicionales de difusión. Esta medida refuerza la intención de la FIFA de democratizar el acceso al torneo más importante del fútbol.

El convenio también incluye la publicación de contenido prémium en el canal oficial del organismo rector del fútbol mundial. Los aficionados podrán disfrutar de material procedente del archivo histórico de la FIFA, con partidos completos y momentos icónicos que han marcado la historia de la competición. Este enfoque no solo busca generar expectativa antes del torneo, sino también fortalecer el vínculo emocional entre el público y el evento.

Por último, la colaboración abrirá la puerta a la participación de creadores de contenido de distintas partes del mundo, quienes tendrán acceso sin precedentes al torneo. A través de historias humanas, análisis tácticos y coberturas innovadoras, estos creadores aportarán nuevas perspectivas a la competición. Este movimiento se suma a iniciativas previas del organismo, como el acuerdo con TikTok, consolidando una estrategia digital ambiciosa para captar a las nuevas generaciones y redefinir la forma en que se vive un Mundial.

Foto embed
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - EFE

En Portada

Caso CHN: MP pide que Pedro Duque enfrente proceso por tres delitost
Nacionales

Caso CHN: MP pide que Pedro Duque enfrente proceso por tres delitos

08:05 AM, Mar 17
Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martest
Nacionales

Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martes

07:39 AM, Mar 17
Restringen circulación de transporte de carga durante la Semana Santa 2026t
Nacionales

Restringen circulación de transporte de carga durante la Semana Santa 2026

07:03 AM, Mar 17
Argentina confirma partido amistoso ante Guatemalat
Deportes

Argentina confirma partido amistoso ante Guatemala

09:46 AM, Mar 17
La FIFA responde a Irán: no habrá cambios en las sedest
Deportes

La FIFA responde a Irán: no habrá cambios en las sedes

09:11 AM, Mar 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaMundial 2026IránEE.UU.SeguridadLiga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos