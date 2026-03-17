FIFA y YouTube anuncian acuerdo "histórico" para el Mundial

La FIFA dio a conocer este martes un acuerdo que calificó como "histórico" con YouTube, mediante el cual la plataforma digital se convertirá en un socio clave de cara al Mundial 2026. El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, busca ampliar su alcance global en un contexto donde el consumo de contenido deportivo evoluciona rápidamente hacia entornos digitales.
La alianza permitirá a los titulares de derechos audiovisuales aprovechar sus canales oficiales en YouTube para distribuir una amplia gama de contenidos. Entre ellos destacan resúmenes extendidos, imágenes inéditas, clips cortos y material bajo demanda, diseñados para aumentar la interacción con los aficionados. Esta estrategia responde a la necesidad de conectar con audiencias cada vez más fragmentadas y acostumbradas a consumir contenido en múltiples formatos y plataformas.
Detalles del acuerdo entre FIFA y YouTube
Uno de los aspectos más innovadores del acuerdo es la posibilidad de retransmitir en directo los primeros diez minutos de cada partido a través de YouTube, algo inédito en la historia de los Mundiales. Además, se contempla la emisión completa de ciertos encuentros en regiones específicas, lo que facilitará el acceso a nuevos públicos y reducirá las barreras tradicionales de difusión. Esta medida refuerza la intención de la FIFA de democratizar el acceso al torneo más importante del fútbol.
El convenio también incluye la publicación de contenido prémium en el canal oficial del organismo rector del fútbol mundial. Los aficionados podrán disfrutar de material procedente del archivo histórico de la FIFA, con partidos completos y momentos icónicos que han marcado la historia de la competición. Este enfoque no solo busca generar expectativa antes del torneo, sino también fortalecer el vínculo emocional entre el público y el evento.
Por último, la colaboración abrirá la puerta a la participación de creadores de contenido de distintas partes del mundo, quienes tendrán acceso sin precedentes al torneo. A través de historias humanas, análisis tácticos y coberturas innovadoras, estos creadores aportarán nuevas perspectivas a la competición. Este movimiento se suma a iniciativas previas del organismo, como el acuerdo con TikTok, consolidando una estrategia digital ambiciosa para captar a las nuevas generaciones y redefinir la forma en que se vive un Mundial.