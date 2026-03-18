 Barcelona clasifica a cuartos de final de Champions League
Deportes

Barcelona arrolla al Newcastle y avanza a cuartos de final de Champions

El equipo blaugrana aplastó 7-2 al Newcastle United (8-3 en el global) y selló su pase a cuartos de final tras un segundo tiempo demoledor en el Camp Nou.

Compartir:
Celebración del Barcelona ante el Newcastle en el Spotify Camp Nou - EFE
Celebración del Barcelona ante el Newcastle en el Spotify Camp Nou / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona firmó una actuación contundente en el Camp Nou y selló su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League tras imponerse con un categórico 7-2 al Newcastle United (8-3 en el global). Aunque el resultado final refleja una superioridad aplastante, el conjunto azulgrana tuvo que trabajar el partido desde la paciencia, mostrando una evolución clara de menos a más.

Durante la primera mitad, las "urracas" sorprendieron con una postura valiente y efectiva. El equipo inglés logró incomodar al Barça e incluso igualar el marcador 2-2, apoyado en la movilidad y el oportunismo de Anthony Elanga, autor de ambos tantos visitantes. Sin embargo, cuando el partido parecía abierto, un penalti justo antes del descanso cambió el rumbo: Lamine Yamal asumió la responsabilidad y convirtió el 3-2, un golpe anímico del que el Newcastle ya no se recuperaría.

Barcelona destruye al Newcastle United

En la segunda parte, el Barcelona fue un vendaval. El equipo culé con ambición y claridad táctica desbordó por completo a su rival, tanto en lo futbolístico como en lo emocional. Raphinha y Robert Lewandowski firmaron sendos dobletes, mientras que Marc Bernal y Fermín López también se sumaron a la fiesta goleadora. El Barça dominó todos los aspectos del juego y convirtió el partido en una exhibición ofensiva.

Con este resultado, el conjunto culé avanza a cuartos de final, donde podría medirse al Atlético de Madrid o al Tottenham Hotspur, con los colchoneros partiendo con ventaja en su eliminatoria.

El Barcelona mantiene vivo el sueño de conquistar su sexta Champions, un título que no levanta desde 2015. Tras varios intentos fallidos en rondas decisivas en los últimos años, la pregunta vuelve a tomar fuerza: ¿será 2026 el año en que el Barça dé ese último paso hacia la gloria europea?

Foto embed
Partido entre Barcelona y Newcastle United en el Spotify Camp Nou - Agencia EFE
Cup tree provided by Sofascore

En Portada

Galón de combustible supera los Q40 en algunos expendios, según monitoreot
Nacionales

Galón de combustible supera los Q40 en algunos expendios, según monitoreo

12:59 PM, Mar 18
EE. UU. impone fianza de 15 mil dólares para visas de turismo a 12 paísest
Internacionales

EE. UU. impone fianza de 15 mil dólares para visas de turismo a 12 países

01:24 PM, Mar 18
Tránsito complicado por accidente en subida de Villa Lobost
Nacionales

Tránsito complicado por accidente en subida de Villa Lobos

10:58 AM, Mar 18
Federación marroquí satisfecha con la decisión de la CAFt
Deportes

Federación marroquí "satisfecha" con la decisión de la CAF

02:03 PM, Mar 18
Barcelona arrolla al Newcastle y avanza a cuartos de final de Championst
Deportes

Barcelona arrolla al Newcastle y avanza a cuartos de final de Champions

01:41 PM, Mar 18

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosIránNoticias de GuatemalaMundial 2026EE.UU.SeguridadDonald TrumpLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos