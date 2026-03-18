Barcelona clasifica a cuartos de final de Champions League

El FC Barcelona firmó una actuación contundente en el Camp Nou y selló su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League tras imponerse con un categórico 7-2 al Newcastle United (8-3 en el global). Aunque el resultado final refleja una superioridad aplastante, el conjunto azulgrana tuvo que trabajar el partido desde la paciencia, mostrando una evolución clara de menos a más.
Durante la primera mitad, las "urracas" sorprendieron con una postura valiente y efectiva. El equipo inglés logró incomodar al Barça e incluso igualar el marcador 2-2, apoyado en la movilidad y el oportunismo de Anthony Elanga, autor de ambos tantos visitantes. Sin embargo, cuando el partido parecía abierto, un penalti justo antes del descanso cambió el rumbo: Lamine Yamal asumió la responsabilidad y convirtió el 3-2, un golpe anímico del que el Newcastle ya no se recuperaría.
Barcelona destruye al Newcastle United
En la segunda parte, el Barcelona fue un vendaval. El equipo culé con ambición y claridad táctica desbordó por completo a su rival, tanto en lo futbolístico como en lo emocional. Raphinha y Robert Lewandowski firmaron sendos dobletes, mientras que Marc Bernal y Fermín López también se sumaron a la fiesta goleadora. El Barça dominó todos los aspectos del juego y convirtió el partido en una exhibición ofensiva.
Con este resultado, el conjunto culé avanza a cuartos de final, donde podría medirse al Atlético de Madrid o al Tottenham Hotspur, con los colchoneros partiendo con ventaja en su eliminatoria.
El Barcelona mantiene vivo el sueño de conquistar su sexta Champions, un título que no levanta desde 2015. Tras varios intentos fallidos en rondas decisivas en los últimos años, la pregunta vuelve a tomar fuerza: ¿será 2026 el año en que el Barça dé ese último paso hacia la gloria europea?