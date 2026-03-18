 Federación marroquí "satisfecha" con la decisión de la CAF
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Federación marroquí "satisfecha" con la decisión de la CAF

La decisión de la CAF "va en línea con el respeto del reglamento", señaló la institución marroquí en un comunicado.

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Marruecos, tras decisión de la CAF, termina como campeón de la Copa África 2025
Marruecos, tras decisión de la CAF, termina como campeón de la Copa África 2025 / FOTO: EFE

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) expresó este miércoles su "satisfacción" por la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirar el triunfo a Senegal en la Copa de África y reconocer a Marruecos como ganador, porque se ajusta al principio del respeto al reglamento.

La decisión de la CAF "va en línea con el respeto del reglamento y de la estabilidad necesaria para el buen desarrollo de las competiciones internacionales", señaló la institución marroquí en un comunicado.

Con esta resolución, anunciada en la noche del martes, el Comité de Apelación de la CAF atendió los recursos de Marruecos tras los incidentes registrados en la final de la Copa de África, el pasado 18 de enero, y el abandono temporal del campo por parte de la selección senegalesa.

Senegal es despojado del título de la Copa Africana

La CAF anuló el triunfo de Senegal en la final de la Copa Africana y dio el título a Marruecos tras considerar que el abandono del campo constituía una infracción grave.

"Desde los primeros incidentes que provocaron la interrupción del partido, la FRMF ha manifestado y reiterado constantemente su petición: la aplicación estricta del reglamento que rige la competición", sostuvo la Federación marroquí.

"El objetivo de esta iniciativa nunca ha sido cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos, sino únicamente exigir el cumplimiento de la normativa", agregó.

Tras una primera resolución contra la que la FRMF había presentado un recurso, la CAF "ha reconocido que no se había respetado la norma, conocida por todos y aplicable a todos".

La Federación marroquí insiste en que ha respetado el reglamento sobre resolución de litigios relacionados con las competiciones y ha hecho valer sus derechos.

"Esta decisión contribuye a aclarar el régimen aplicable a situaciones similares y refuerza la coherencia y la credibilidad de las competiciones internacionales, en particular del fútbol africano", consideró.

Alegría contenida en Marruecos 

La decisión de la CAF ha caído como un jarro de agua fría sobre Senegal y ha sido recibida con alegría contenida en Marruecos.

Medios locales recordaban este miércoles que el reconocimiento llega dos meses después de la final de la Copa, disputada en Marruecos el pasado enero, y que el conflicto no ha terminado porque Senegal ha interpuesto un recurso que puede tumbar la decisión de la Confederación.

Hicham Bentabet, jefe de deportes en el diario marroquí Al Alam, no ocultaba este miércoles su sorpresa por una resolución que, a su juicio, "confirma que hay esperanza de cambio dentro del organismo continental, cuya imagen y reputación se vieron empañadas tras el caos que afectó la final de la Copa Africana de Naciones en Rabat".

Senegal apelará ante el TAS tras la polémica decisión de la CAF

La CAF descalificó a Senegal por abandonar la final de la Copa Africana y otorgó el título a Marruecos; ahora la federación senegalesa apelará ante el TAS.

*Información EFE.

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