Marquense derrota al líder y sale de zona del descenso

Esta noche se celebró el tercer partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. El Deportivo Marquense recibió al líder Cobán Imperial en un duelo donde los "Leones Amarillos del Occidente" buscaban salir de la zona del descenso y los "Príncipes Azules" mantener el liderato de la competencia.
Cobán Imperial llegó al estadio Marquesa de la Ensenada con varias bajas: Byron Leal, Javier Estrada, Thales Moreira, Marcos Acosta, Janderson Pereira, Ángel Cabrera, Yonatan Morán y Uri Amaral, situación que pesaría a lo largo del partido.
El marcador lo abrió Marco Tulio Rodas para los locales cuando se jugaban los primeros 7 minutos de partido. Pero el empate llegó pronto, a los 11 minutos, a través de Julio Fajardo, aunque los focos de atención se lo llevó Steven Paredes.
Antes de cerrar la primera parte, los de Marquense lograron hacer el 2-1. Era el minuto 37 y Dylan Flores ponía a celebrar a todos en el estadio Marquesa de la Ensenada. Con sonrisas y un buen ánimo los jugadores locales se iban al camerino al entretiempo.
Para el segundo tiempo, Marquense con la ventaja en el marcador, buscaría sentenciar el partido, pero para ello debía redoblar esfuerzos ya que Cobán Imperial no daba pelota por perdida y era un equipo peligroso.
Pero al 49, Dylan Flores sorprendió a propios y extraños y con su doblete en el partido colocaba el 3-1 a favor de Marquense, un marcador que tenía tintes de sentencia en el Marquesa de la Ensenada.
Al 52, Marquense puso liquidar el compromiso, pero el paral le decía no al cuarto gol de los locales, y en el 77, el portero Tomás Casas hizo un atajadón para decirle no al gol de Andy Ruiz.
Marquense sale de la zona del descenso
Con 18 puntos, Deportivo Marquense ocupa momentáneamente el sexto lugar, y espera los resultados de Guastatoya y Antigua, para poder cerrar la fecha 14 dentro de los primeros ocho equipos de la tabla de posiciones de la fase regular.
Pero en el tema acumulado, los "Leones" son noticia. Deportivo Marquense ha salido de la zona del descenso tras la derrota de Achuapa en Mixco. Con 41 puntos sobre los 40 de los "Cebolleros", Marquense espera cerrar la jornada fuera de la zona roja, aunque para ello necesita que Guastatoya no gane mañana.