Mixco derrota a Achuapa con gol de Christian Ojeda

Deportivo Mixco recibió esta tarde a Deportivo Achuapa en el arranque de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. El estadio Santo Domingo de Guzmán fue el escenario deportivo que acogió este duelo donde el tema del descenso era uno de los temas que preocupaba al conjunto visitante.
El partido se jugó con toda seriedad por parte de ambos clubes, pero en el primer cuarto de hora, las oportunidades de gol claras eran escazas, simplemente era la generación de acercamientos a los arcos de Ederson Cabezas y Kevin Moscoso.
Al minuto 19, en un contragolpe de los mixqueños por la banda izquierda, la preferida de ellos, el jugador Mathius Gaitán fue a cubrir a Facundo González y en el desenlace de la jugada, el achuapaneco abrió su brazo haciendo que el futbolista local perdiera el equilibrio y terminara estampando su cabeza en una publicidad, dándose un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por un momento.
Mientras el jugador quedaba inconsciente se generó alrededor de él una trifulca entre jugadores, ya que antes había existido un pelotazo con la intención de dañar a Mathius, quien había protagonizado la caída de González.
El árbitro Walter López llamó al orden y retiró a jugadores de ambos planteles de la zona donde se encontraba tirado Facundo González. La asistencia médica tardó en llegar y tras unos minutos, se decide retirarlo en camilla del engramillado.
El lugar de Facundo González lo ocupó Rodrigo Marroquín, quien no utilizó ninguna de las tres ventanas ya que el cambio se debió al protocolo de conmociones y con ello tendría sus cinco variantes intactas.
Las imágenes de televisión mostraron al minuto 35 de juego el retiro del jugador González en camilla a un centro asistencial. Se le logró observar ya consciente y acompañado por un familiar. Pasaron más de 15 minutos para que el jugador fuese trasladado a un centro médico.
La primera parte terminó con el empate 0-0 y todo se definiría en el tiempo complementario.
Gol y vitoria de Mixco
Se jugaba el minuto 49 y Achuapa perdía a un jugador por expulsión de Dayron Suazo, quien había golpeado con su codo a Rodrigo Marroquín. Eran problemas serios para los visitantes en un partido tan cerrado y con tan pocas oportunidades de gol.
Diez minutos después de la expulsión llegó el gol de Mixco. Lo hizo Christian Ojeda, quien hoy celebra sus 30 años de vida.
Con el gol de Ojeda, Mixco sumaba tres puntos valiosos en el campeonato, y llegaban a 22 unidades para mantenerse en los primeros puestos de la competición.
Achuapa queda por el momento fuera del top 8 y podría meterse en complicaciones respecto al descenso a Liga Primera División.
En la fecha 15, Mixco visitará a Cobán Imperial y Achuapa recibe a Mictlán.