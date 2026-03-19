 Argelia revela sus convocados para medirse ante Guatemala
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Argelia revela sus convocados para medirse ante Guatemala

La selección mundialista de Argelia enfrentará a Guatemala y Uruguay el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

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Selección de Argelia
Selección de Argelia / FOTO: lesverts.faf

Un total de 27 seleccionados fueron escogidos por el técnico bosnio Vladimir Petković para conformar la delegación de Argelia que enfrentará a sus similares de Guatemala y Uruguay en una serie de partidos amistosos en la Fecha FIFA de marzo de 2026, y que le servirá como preparación para la próxima Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde se medirá a las naciones de Argentina como campeón defensor, Austria y Jordania.

El entrenador de Argelia, que también tienen nacionalidades croata y suiza, convocó a cuatro guardametas Kilian Belazzoug, Anthony Mandréa, Melvin Mastil y Luca Zidane, siendo este último el más valorado y reconocido ya que forma parte del Granada y con un valor en el mercado de un millón de euros.

Convocados de Argelia para duelo ante Guatemala

  • Guardametas: Kilian Belazzoug, Anthony Mandréa, Melvin Mastil y Luca Zidane
  • Defensas: Achref Abada, Rayan Aït-Nouri, Zineddine Belaid, Rafik Belghali,
  • Ramy Bensebaini, Mehdi Dorval, Aïssa Mandi y Sohaib Naïr
  • Centrocampistas: Hicham Boudaoui, Yassine Titraoui, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar, Adil Aouchiche, Farès Chaïbi y Ibrahim Maza
  • Delanteros: Mohamed Amoura, Adil Boulbina, Farès Ghedjemis, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez, Nadhir Benbouali, Amine Gouiri y Amin Chiakha
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Convocados de Argelia para duelos ante Guatemala y Uruguay - lesverts.faf

Dos duelos de preparación

Argelia viajará a Italia para medirse a Guatemala y Uruguay en duelos amistosos previo a su participación en el Mundial 2026.

El primer duelo será ante Guatemala el viernes 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris de Génova a las 13:30 horas GT (20:30 horas italiana).

El segundo juego será ante Uruguay, la dos veces campeona del mundo. Este duelo será el martes 31 de marzo en el Allianz Stadium (Juventus Stadium) de Turín siempre a las 13:30 horas GT.  

Nómina de Guatemala

Hasta el momento, la Federación de Futbol de Guatemala dio a conocer el listado de convocados para la gira que incluirá duelos ante Argelia en Italia y Argentina en el país sudamericano.

Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de marzo

La Azul y Blanco disputará dos partidos amistosos este mes, será ante las selecciones mundialistas de Argelia y Argentina.

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