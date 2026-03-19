Champions League: Cirugía de Noa Lang fue un éxito

El delantero nigeriano Victor Osimhen sufre una fractura en el antebrazo derecho, mientras que el extremo neerlandés Noa Lang fue operado de una lesión en el pulgar, tras la derrota del Galatasaray ante el Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, informó este jueves el club turco.
Osimhen recibió un golpe en el brazo durante la primera parte del encuentro en el que el Liverpool se impuso en su campo por 4-0 y, aunque pudo completar los primeros 45 minutos, no salió tras el descanso debido al riesgo de fractura detectado en una primera evaluación médica, explicó el Galatasaray en un comunicado.
Tras el partido, las pruebas realizadas en un hospital confirmaron que el atacante presenta una fractura en el antebrazo derecho, por lo que se le inmovilizó la zona con una escayola. La decisión sobre una posible intervención quirúrgica se tomará en los próximos días, una vez se lleve a cabo una valoración más exhaustiva.
Caso de Noa Lang
Por su parte, Noa Lang sufrió una lesión en la segunda mitad del mismo encuentro y se le diagnosticó un corte grave en el pulgar derecho.
Noa Lang, delantero del conjunto turco, perdió el equilibrio y quedó con el pulgar atrapado en una estructura publicitaria perimetral, lo que derivó en una caída con gestos de dolor que alarmaron tanto a sus compañeros como a los rivales.
La atención médica fue inmediata: Los especialistas ingresaron al campo con urgencia, le suministraron oxígeno y lo retiraron en camilla para trasladarlo primero al vestuario y luego a un hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Horas después, el propio Lang dio señales de alivio desde sus redes sociales: "¡La cirugía salió bien! Gracias por todos los mensajes".
?❌ NOA LANG, GALATASARAY PLAYER, AMPUTATED PART OF HIS FINGER AFTER CUTTING IT ON THE EDGE OF A SIGN. It's unbelievable, hard to understand how it could happen like that?— FCBGavi (@tculer4) March 19, 2026
He had to leave the field with oxygen.
⚠️ SENSITIVE VIDEO
pic.twitter.com/NQiqLmKpA0
Demanda e indemnización
Galatasaray no tardó en tomar medidas institucionales frente a lo ocurrido. Pese a quedar eliminado de la Champions League, el club turco avanzó con un reclamo formal ante la UEFA, cuestionando las condiciones de las instalaciones de Anfield.
El directivo Eray Yazga confirmó los pasos seguidos en declaraciones a HTSpor: "Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA después del partido. Ellos también hicieron sus investigaciones y evaluarán lo ocurrido".
Eray Yazga fue más allá al anticipar acciones legales concretas: "Estamos en conversaciones con nuestros abogados. Presentaremos una demanda de indemnización ante la UEFA".
*Información EFE.