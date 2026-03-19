 Champions League: Cirugía de Noa Lang fue un éxito
Deportes

Champions League: Cirugía de Noa Lang fue un éxito

El extremo neerlandés Noa Lang del Galatasaray sufrió una grave herida en su pulgar derecho, que terminó hasta en una queja de su club ante la UEFA.

Compartir:
Noa Lang al salir de su intervención quirúrgica este jueves
Noa Lang al salir de su intervención quirúrgica este jueves / FOTO: IG de Noa Lang y EFE

El delantero nigeriano Victor Osimhen sufre una fractura en el antebrazo derecho, mientras que el extremo neerlandés Noa Lang fue operado de una lesión en el pulgar, tras la derrota del Galatasaray ante el Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, informó este jueves el club turco.

Osimhen recibió un golpe en el brazo durante la primera parte del encuentro en el que el Liverpool se impuso en su campo por 4-0 y, aunque pudo completar los primeros 45 minutos, no salió tras el descanso debido al riesgo de fractura detectado en una primera evaluación médica, explicó el Galatasaray en un comunicado.

Tras el partido, las pruebas realizadas en un hospital confirmaron que el atacante presenta una fractura en el antebrazo derecho, por lo que se le inmovilizó la zona con una escayola. La decisión sobre una posible intervención quirúrgica se tomará en los próximos días, una vez se lleve a cabo una valoración más exhaustiva.

Mixco revela cuál es el estado de salud de Facundo González

Tras recibir un fuerte golpe en el cráneo, el jugador argentino permanecerá bajo observación 24 horas.

Caso de Noa Lang

Por su parte, Noa Lang sufrió una lesión en la segunda mitad del mismo encuentro y se le diagnosticó un corte grave en el pulgar derecho.

Noa Lang, delantero del conjunto turco, perdió el equilibrio y quedó con el pulgar atrapado en una estructura publicitaria perimetral, lo que derivó en una caída con gestos de dolor que alarmaron tanto a sus compañeros como a los rivales.

La atención médica fue inmediata: Los especialistas ingresaron al campo con urgencia, le suministraron oxígeno y lo retiraron en camilla para trasladarlo primero al vestuario y luego a un hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Horas después, el propio Lang dio señales de alivio desde sus redes sociales: "¡La cirugía salió bien! Gracias por todos los mensajes".

Demanda e indemnización

Galatasaray no tardó en tomar medidas institucionales frente a lo ocurrido. Pese a quedar eliminado de la Champions League, el club turco avanzó con un reclamo formal ante la UEFA, cuestionando las condiciones de las instalaciones de Anfield.

El directivo Eray Yazga confirmó los pasos seguidos en declaraciones a HTSpor: "Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA después del partido. Ellos también hicieron sus investigaciones y evaluarán lo ocurrido".

Eray Yazga fue más allá al anticipar acciones legales concretas: "Estamos en conversaciones con nuestros abogados. Presentaremos una demanda de indemnización ante la UEFA".

Foto embed
Noa Lang sufrió una grave herida durante el duelo de Champions League - RR. SS.

*Información EFE.

En Portada

Amparo exige a comisión respetar tiempos en proceso de elección del MPt
Nacionales

Amparo exige a comisión respetar tiempos en proceso de elección del MP

12:52 PM, Mar 19
Entre agradecimientos y expectativas, trabajadores del TSE despiden a magistradost
Nacionales

Entre agradecimientos y expectativas, trabajadores del TSE despiden a magistrados

10:38 AM, Mar 19
La CIJ autoriza a Guatemala a intervenir en litigio Belice-Honduras por Cayos Zapotillost
Nacionales

La CIJ autoriza a Guatemala a intervenir en litigio Belice-Honduras por Cayos Zapotillos

10:54 AM, Mar 19
Irán se concentrará en Turquía para preparar el Mundial 2026t
Deportes

Irán se concentrará en Turquía para preparar el Mundial 2026

04:44 PM, Mar 19
Champions League: Cirugía de Noa Lang fue un éxito t
Deportes

Champions League: Cirugía de Noa Lang fue un éxito

03:25 PM, Mar 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosIránMundial 2026Noticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos