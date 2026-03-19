 Mixco revela cuál es el estado de salud de Facundo González
Deportes

Mixco revela cuál es el estado de salud de Facundo González

Tras recibir un fuerte golpe en el cráneo, el jugador argentino permanecerá bajo observación 24 horas.

Compartir:
Facundo González en un centro asistencial donde fue atendido tras un golpe en la cabeza
Facundo González en un centro asistencial donde fue atendido tras un golpe en la cabeza / FOTO: Katheryn Solorzano

Anoche, el Deportivo Mixco dio a conocer el estado de salud de su futbolista, el argentino Facundo González, quien sufrió un fuerte golpe en el cabeza tras una acción donde el jugador de Achuapa, Mathius Gaitán lo desequilibró con el brazo. El jugador sudamericano impactó fuerte con la cabeza en una de las vallas publicitarias.   

"Informamos a nuestra afición y al público en general que, durante el partido (Mixco-Achuapa), nuestro jugador Facundo González sufrió un fuerte golpe en el cráneo", detalló la institución "Chicharronera" en un comunicado de prensa.

Ante esa situación, el jugador fue trasladado a un centro asistencia para su atención médica, señala la comunicación oficial del Deportivo Mixco.

"Afortunadamente, los exámenes médicos de Facundo han dado resultados positivos y él se encuentra estable", asegura el equipo mixqueño.

Asimismo, Mixco explica que Facundo González estará bajo observación durante las 24 horas.

Además, se agradece el apoyo que se ha recibido tras lo acontecido con Facundo González.

Foto embed
Parte médico de Facundo González - Deportivo Mixco

Así fue el golpe

Mixco recibió a Achuapa ayer en el estadio Santo Domingo de Guzmán como parte del inicio de la fecha 14, y al minuto 19, en un contragolpe de los mixqueños por la banda izquierda, la preferida de ellos, el jugador Mathius Gaitán fue a cubrir a Facundo González y en el desenlace de la jugada, el achuapaneco abrió su brazo haciendo que el futbolista local perdiera el equilibrio y terminara estampando su cabeza en una publicidad, dándose un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por un momento.  

Mientras el jugador quedaba inconsciente se generó alrededor de él una trifulca entre jugadores, ya que antes había existido un pelotazo con la intención de dañar a Mathius, quien había protagonizado la caída de González.

El árbitro Walter López llamó al orden y retiró a jugadores de ambos planteles de la zona donde se encontraba tirado Facundo González. La asistencia médica tardó en llegar y tras unos minutos, se decide retirarlo en camilla del engramillado.

El lugar de Facundo González lo ocupó Rodrigo Marroquín, quien no utilizó ninguna de las tres ventanas ya que el cambio se debió al protocolo de conmociones y con ello tendría sus cinco variantes intactas.

Las imágenes de televisión mostraron al minuto 35 de juego el retiro del jugador González en camilla a un centro asistencial. Se le logró observar ya consciente y acompañado por un familiar. Pasaron más de 15 minutos para que el jugador fuese trasladado a un centro médico.

En Portada

Transportistas anuncian marcha para el lunes 23 de marzot
Nacionales

Transportistas anuncian marcha para el lunes 23 de marzo

09:25 AM, Mar 19
Elección de fiscal general: Tercer día para recepción de pruebas de descargot
Nacionales

Elección de fiscal general: Tercer día para recepción de pruebas de descargo

08:31 AM, Mar 19
La CIJ autoriza a Guatemala a intervenir en litigio Belice-Honduras por Cayos Zapotillost
Nacionales

La CIJ autoriza a Guatemala a intervenir en litigio Belice-Honduras por Cayos Zapotillos

10:54 AM, Mar 19
Prensa argentina revela dificultades para el Argentina-Guatemala t
Deportes

Prensa argentina revela dificultades para el Argentina-Guatemala

12:22 PM, Mar 19
Se cumplen 27 años del primer gol de Carlos Ruiz con Selección Nacional t
Deportes

Se cumplen 27 años del primer gol de Carlos Ruiz con Selección Nacional

11:26 AM, Mar 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaIránMundial 2026EE.UU.Liga NacionalDonald TrumpSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos