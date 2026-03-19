Mixco revela cuál es el estado de salud de Facundo González

Anoche, el Deportivo Mixco dio a conocer el estado de salud de su futbolista, el argentino Facundo González, quien sufrió un fuerte golpe en el cabeza tras una acción donde el jugador de Achuapa, Mathius Gaitán lo desequilibró con el brazo. El jugador sudamericano impactó fuerte con la cabeza en una de las vallas publicitarias.
"Informamos a nuestra afición y al público en general que, durante el partido (Mixco-Achuapa), nuestro jugador Facundo González sufrió un fuerte golpe en el cráneo", detalló la institución "Chicharronera" en un comunicado de prensa.
Ante esa situación, el jugador fue trasladado a un centro asistencia para su atención médica, señala la comunicación oficial del Deportivo Mixco.
"Afortunadamente, los exámenes médicos de Facundo han dado resultados positivos y él se encuentra estable", asegura el equipo mixqueño.
Asimismo, Mixco explica que Facundo González estará bajo observación durante las 24 horas.
Además, se agradece el apoyo que se ha recibido tras lo acontecido con Facundo González.
Así fue el golpe
Mixco recibió a Achuapa ayer en el estadio Santo Domingo de Guzmán como parte del inicio de la fecha 14, y al minuto 19, en un contragolpe de los mixqueños por la banda izquierda, la preferida de ellos, el jugador Mathius Gaitán fue a cubrir a Facundo González y en el desenlace de la jugada, el achuapaneco abrió su brazo haciendo que el futbolista local perdiera el equilibrio y terminara estampando su cabeza en una publicidad, dándose un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por un momento.
Mientras el jugador quedaba inconsciente se generó alrededor de él una trifulca entre jugadores, ya que antes había existido un pelotazo con la intención de dañar a Mathius, quien había protagonizado la caída de González.
El árbitro Walter López llamó al orden y retiró a jugadores de ambos planteles de la zona donde se encontraba tirado Facundo González. La asistencia médica tardó en llegar y tras unos minutos, se decide retirarlo en camilla del engramillado.
El lugar de Facundo González lo ocupó Rodrigo Marroquín, quien no utilizó ninguna de las tres ventanas ya que el cambio se debió al protocolo de conmociones y con ello tendría sus cinco variantes intactas.
Las imágenes de televisión mostraron al minuto 35 de juego el retiro del jugador González en camilla a un centro asistencial. Se le logró observar ya consciente y acompañado por un familiar. Pasaron más de 15 minutos para que el jugador fuese trasladado a un centro médico.