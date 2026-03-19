Joan García y Eric García disponibles ante Rayo Vallecano

Las pruebas médicas a las que se ha sometido el meta del Barcelona, Joan García, que fue sustituido en el minuto 80 del encuentro ante el Newcastle, descartan la existencia de ningún tipo de lesión, por lo que estará disponible para el encuentro de este domingo (07:00 horas GT) frente al Rayo Vallecano.
Así lo ha informado el F. C. Barcelona mediante un comunicado. En el caso de Eric García, que se retiró en el primer tiempo y fue sustituido por Ronald Araujo, el central de Martorell no se ha sometido a ninguna prueba y se retiró a causa de una sobrecarga muscular, que ya le había obligado a descansar en los dos últimos partidos. Se espera que también esté disponible ante los vallecanos.
Joan García fue sustituido por Wojciech Szczęsny aquejado de un pinchazo en el gemelo izquierdo y se temió lo peor. La acción se produjo tras atajar un balón a remate de Barnes. Al levantarse notó un dolor en la zona y se estiró en el terreno de juego.
Sin embargo, las pruebas descartan que Joan García sufra ningún tipo de lesión y estará disponible para el encuentro que medirá a los de Hansi Flick ante el Rayo este domingo.
Barcelona clasificado a cuartos en Champions League
Las eliminatorias Real Madrid-Bayern Múnich, Barcelona-Atlético de Madrid, París Saint Germain-Liverpool y Sporting de Portugal-Arsenal componen los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputarán los próximos 7 y 8 de abril, la ida, y 14 y 15 del mismo mes, la vuelta en el campo del segundo de los equipos.
Atlético de Madrid y Barcelona, con la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Metropolitano, una vez que el conjunto rojiblanco ha asumido el factor cancha a favor al eliminar al Tottenham, que fue cuarto en la fase anterior por la quinta plaza del conjunto azulgrana, se medirán por tercera vez en su historia en la Liga de Campeones, ambas también en cuartos.
*Información EFE.