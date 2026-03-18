Así quedan los cuartos de final de la UEFA Champions League

Sporting, París Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid, Bayern Múnich y Liverpool fueron los ocho clubes que salieron victoriosos en las series de octavos de final de la UEFA Champions League y jugarán la fase de los cuartos de final, programada para las fechas 7 y 8 de abril (ida); 14 y 15 de abril (vuelta).
De los equipos participantes, España logró colocar a tres de sus representantes en la instancia de los cuartos de final. Inglaterra es la segunda nación con mayor presentación, un total de dos. Y ligas como la alemana, francesa y portuguesa aportan un representativo.
Así quedan los cuartos de final
- París Saint-Germain vs. Liverpool
- Real Madrid vs. Bayern Múnich
- Barcelona vs. Atlético Madrid
- Sporting vs. Arsenal
Los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026 se disputarán el martes 7 y miércoles 8 de abril, mientras que los de vuelta tendrán lugar una semana después, los días 14 y 15 de abril. España tiene asegurado a un representante en las semifinales, ya que "Culés" y "Colchoneros" se miden en cuartos de final.
Camino a la final de Budapest
La gran final de la UEFA Champions League, temporada 2025-2026, se jugará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna, Budapest, Hungría. Esta final será a 12 días de que inicie el Mundial 2026.
Establecidas las series de cuartos de final, el camino a semifinales deberá ser así:
- Semifinal 1: El ganador del Real Madrid vs. Bayern Múnich vs. vencedor del París Saint-Germain vs. Liverpool
- Semifinal 2: El ganador del Barcelona vs. Atlético Madrid vs. vencedor del Sporting vs. Arsenal.
El campeón defensor de la Liga de Campeones es el París Saint-Germain del español Luis Enrique, quien busca con los parisinos llegar a su segunda final de forma consecutiva.