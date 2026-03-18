 Así quedan los cuartos de final de la UEFA Champions League
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Así quedan los cuartos de final de la UEFA Champions League

España se asegura un puesto en semifinales debido al duelo de eliminación directa entre Barcelona y Atlético de Madrid.

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Barcelona eliminó hoy al Newcastle y avanzó a cuartos de final de la Champions League
Barcelona eliminó hoy al Newcastle y avanzó a cuartos de final de la Champions League / FOTO: EFE

Sporting, París Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid, Bayern Múnich y Liverpool fueron los ocho clubes que salieron victoriosos en las series de octavos de final de la UEFA Champions League y jugarán la fase de los cuartos de final, programada para las fechas 7 y 8 de abril (ida); 14 y 15 de abril (vuelta).

De los equipos participantes, España logró colocar a tres de sus representantes en la instancia de los cuartos de final. Inglaterra es la segunda nación con mayor presentación, un total de dos. Y ligas como la alemana, francesa y portuguesa aportan un representativo.

Atlético de Madrid avanza a cuartos de final de Champions

Sufriendo más de la cuenta, el equipo de Diego Simeone eliminó al Tottenham y en la próxima ronda enfrentarán al FC Barcelona.

Así quedan los cuartos de final

  • París Saint-Germain vs. Liverpool
  • Real Madrid vs. Bayern Múnich
  • Barcelona vs. Atlético Madrid
  • Sporting vs. Arsenal

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026 se disputarán el martes 7 y miércoles 8 de abril, mientras que los de vuelta tendrán lugar una semana después, los días 14 y 15 de abril. España tiene asegurado a un representante en las semifinales, ya que "Culés" y "Colchoneros" se miden en cuartos de final.

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Champions League: Cuartos de final - UEFA

Camino a la final de Budapest 

La gran final de la UEFA Champions League, temporada 2025-2026, se jugará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna, Budapest, Hungría. Esta final será a 12 días de que inicie el Mundial 2026. 

Establecidas las series de cuartos de final, el camino a semifinales deberá ser así:

  • Semifinal 1: El ganador del Real Madrid vs. Bayern Múnich vs. vencedor del París Saint-Germain vs. Liverpool
  • Semifinal 2: El ganador del Barcelona vs. Atlético Madrid vs. vencedor del Sporting vs. Arsenal.  

El campeón defensor de la Liga de Campeones es el París Saint-Germain del español Luis Enrique, quien busca con los parisinos llegar a su segunda final de forma consecutiva.   

Barcelona arrolla al Newcastle y avanza a cuartos de final de Champions

El equipo blaugrana aplastó 7-2 al Newcastle United (8-3 en el global) y selló su pase a cuartos de final tras un segundo tiempo demoledor en el Camp Nou.

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