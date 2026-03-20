Brasil: Carlo Ancelotti convoca a Hugo Souza

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, convocó este viernes al portero del Corinthians, Hugo Souza, en reemplazo de Alisson, para los amistosos que jugará Brasil este mes contra Francia y Croacia.
El actual portero del Liverpool, fue apartado de la "Canarinha" tras sufrir una lesión, según el comunicado divulgado por la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).
Alisson sintió molestias en el muslo derecho durante un partido contra el Galatasaray en la Liga de Campeones.
El guardameta del Corinthians, de 27 años, ya había sido incluido en convocatorias anteriores y debutó con la selección en un amistoso contra Japón en 2025.
Brasil se enfrentará a Francia el próximo 26 de marzo en Boston y a Croacia, el 31, en Orlando, en Estados Unidos.
Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos partidos de Brasil antes de que el entrenador italiano divulgue la lista final de los brasileños que disputarán el Mundial 2026.
Los convocados de Brasil
Porteros: Hugo Souza (Corinthians-BRA), Bento (Al-Nassr-KSA) y Ederson (Fenerbahçe-TUR).
Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus-ITA), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit-RUS), Gabriel Magalhaes (Arsenal-GBR), Ibáñez (Al-Ahli-KSA), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG-FRA) y Wesley (Roma-ITA).
Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea-GBR) Casemiro (Manchester United-GBR), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Itthad-KSA) y Gabriel Sara (Galatasaray-TUR).
Delanteros: Endrick (Lyon-FRA), Gabriel Martinelli (Arsenal-GBR), Igor Thiago (Brentford-GBR), Joao Pedro (Chelsea-GBR), Luiz Henrique (Zenit-RUS), Matheus Cunha (Manchester United-GBR), Raphinha (Barcelona-ESP), Rayan (Bournemouth-GBR) y Vinícius Junior (Real Madrid-ESP).
Decir Brasil es decir Copa Mundial. La historia de la "Verdeamarela" está ligada a la máxima competición de selecciones del mundo. Desde su creación en 1930, la "Canarinha" siempre ha estado presente en todos y cada uno de los certámenes, siendo además el combinado que más veces ha ganado el torneo, con un total de cinco trofeos. Estados Unidos, México y Canadá serán la vigésima tercera vez que Brasil luche por ampliar su legado en la historia de las Copas Mundiales.
En total, Brasil ha disputado 114 encuentros de la Copa Mundial; 76 de ellos se cuentan como victorias, 19 como derrotas, y compuso también 19 empates. Cuenta con un total de 237 goles a favor y 107 en contra, cifras que demuestran la superioridad de la "Canarinha" en muchos de los torneos disputados.
*Información EFE.