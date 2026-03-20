 Clausura 2026: Cuatro equipos luchan por el liderato
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Cuatro clubes luchan por el liderato en la fecha 15 del Clausura 2026

Cobán Imperial busca mantener la cima del campeonato y lo defenderá ante los intereses de Comunicaciones, Xelajú y Mixco.

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Cobán Imperial es el actual líder del Clausura 2026
Cobán Imperial es el actual líder del Clausura 2026 / FOTO: CSD Cobán Imperial

La fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional vivirá otra jornada más de emociones donde la disputa del liderato de la competencia está en juego con cuatro equipos: Cobán Imperial (actual líder) y sus escoltas Comunicaciones, Xelajú y Mixco. Municipal deberá seguir sumando para acercarse a la primera posición. 

Asimismo, la décimo quinta fecha trae también una fuerte lucha por la permanencia en la Liga Nacional, donde los llamados a salir de la zona del descenso son Deportivo Achuapa y Deportivo Marquense.

Cobán Imperial recibe a Deportivo Mixco en el estadio José Ángel Rossi a las 14:00 horas. Será un duelo donde los cobaneros busquen mantener el liderato y los mixqueños un triunfo que los iguale a 25 unidades con el "Príncipe Azul".

Posteriormente, Achuapa recibe a Mictlán a las 16:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel en un duelo donde se irá definiendo el tema del descenso. Los "Cebolleros" son último del acumulado con 40 puntos, y los "Conejos" son novenos, pero con 42 unidades, por lo que no se deben permitir dejar puntos en su visita a su rival.

Xelajú le remonta a Municipal y es tercero de la Liga Nacional

Municipal comenzó ganando en Quetzaltenango, pero goles de Ochaeta, Quirós y Cárdenas lograron la remontada.

Jornada dominical

El domingo 22 de marzo a las 16:00 horas, Guastatoya recibirá a Municipal, y quien pierda se estará metiendo en serios problemas; los del "Pecho Amarillo" en una situación del descenso y los "Rojos" alejándose de su objetivo de acaparar el primer lugar al final de la fase regular.

A las 18:00 horas, en el estadio Cementos Progreso, Comunicaciones recibe a un motivado Xelajú M. C. Cuando ruede el balón, el "Crema" ya conocerá el resultado entre Cobán Imperial y Mixco y sabrá si es posible alcanzar el liderato y seguir bajo la sombra del dos veces campeón nacional.

Malacateco, que cambió de técnico, cierra la jornada dominical a las 20:00 horas cuando reciba a Aurora, club que está sumergido en los últimos lugares del torneo Clausura 2026 tras una extraordinario Apertura 2025.

El día lunes 23 de marzo se cerrará la fecha 15 con el duelo del bicampeón nacional ante Marquense en el estadio Pensativo a las 20:00 horas. Ese duelo, Antigua lo jugará sin seleccionados, que empezarán el lunes la concentración para el duelo ante Argelia en Italia (viernes 27 de marzo).

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