Resultado Xelajú vs. Municipal, fecha 14 del Clausura 2026

Xelajú M. C. cerró esta noche en el estadio Mario Camposeco la fecha 14 de la liga Nacional, Torneo Clausura 2026, frente a Municipal, en un duelo donde los "Superchivos" y los "Rojos" buscaban acercarse a la cima del campeonato, la cual favorece a Cobán Imperial, que perdió al igual que Comunicaciones en esta jornada y con ello dan facilidades para que otros clubes se les acerquen de forma peligrosa.
El partido comenzaba con dos acciones relevantes. Al 6, Javier González evitaba en línea de gol la caída del arco quetzalteco. Había sido una gran oportunidad para la visita, pero una intervención oportuna ahogaba el grito de gol. Luego, un fuerte golpe dejaba con hemorragia nasal al jugador Ricardo Márquez al 21.
En el 27, John Méndez le ganó el duelo personal a Jorge Aparicio y sacó un remate que se estampó en el travesaño para perderse de nuevo una clara oportunidad de gol.
Cerrando el partido, minuto 45, Cristian Hernández condujo el esférico y de larga distancia sacó un derechazo para hacer un golazo y de esta forma por fin vencer al portero uruguayo Rubén Darío Silva para el 0-1, y de esa forma saltar al tercer lugar momentáneamente.
Remontada quetzalteca
Roberto Hernández tomó la decisión de hacer dos variantes para el arranque del segundo tiempo: Ricardo Márquez y Raúl Calderón (salieron) por Harim Quezada y Denilson Ochaeta (entraron), respectivamente.
Y fue justamente Ochaeta quien a los seis minutos de acción, logró igualar las acciones tras un centro llovido por la banda de la derecha, donde logró cabecear bien, y con complicidad de Kenderson Navarro logró la igualdad en el marcador.
Cuando mejor jugaba Municipal, apareció una gran ofensiva quetzalteca que terminó con el gol del costarricense Derrikson Quirós para un 2-1 cuando el cronómetro marcó el 76. Era la recta final del partido, y los de Roberto Hernández lograban una buena remontada.
El partido llegó a su tiempo adicional, momento en el cual el portero de Municipal Kenderson Navarro fue a buscar el empate, pero en un contragolpe letal y con un remate aéreo, Steven Cárdenas sentenciaba con el 3-1.
Xelajú derrotó al "Mimado de la Afición" en Quetzaltenango y escaló al tercer lugar de la tabla de posiciones en la fase regular con 23 unidades y quedó a dos del liderato, que es de Cobán Imperial (25 puntos). Por su parte, Municipal es cuarto con 21 puntos.
Resumen de la jornada 14
- Mixco 1-0 Achuapa: Christian Ojeda (59)
- Mictlán 1-0 Malacateco: William Fajardo (11)
- Marquense 3-1 Cobán Imperial: Marco Tulio Rodas (7) y Dylan Flores (37 y 49) / Steven Paredes (11)
- Aurora 0-1 Guastatoya: Keyshwen Arboine (87)
- Comunicaciones 0-1 Antigua: Oscar Castellanos (74)
- Xelajú 3-1 Municipal: Denilson Ochaeta (51), Derrikson Quirós (76) y Steven Cárdenas (90+3) / Cristian Hernández (45).