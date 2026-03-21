Arbeloa afronta su primer 'Derbi' como técnico del Madrid

El primer derbi de Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid llega en un momento clave de su incipiente carrera en la élite. Cuestionado inicialmente por su falta de experiencia y por la etiqueta heredada de su etapa como jugador bajo la influencia de José Mourinho, Arbeloa ha logrado consolidar una propuesta competitiva basada en el orden táctico y el compromiso colectivo. Sus recientes éxitos ante figuras de renombre como Pep Guardiola han reforzado su credibilidad, preparando el terreno para un nuevo desafío de alto voltaje frente a Diego Simeone.
El camino de Arbeloa no ha estado exento de dificultades. Asumir el cargo tras la salida de Xabi Alonso, además de amigo cercano, supuso una presión añadida en un entorno donde los resultados inmediatos son innegociables. Sin embargo, donde su predecesor encontró tropiezos ante rivales de peso, Arbeloa ha respondido con determinación. A pesar de un inicio irregular, marcado por derrotas inesperadas y una eliminación copera, el técnico ha sabido reconstruir la confianza del grupo y revertir la dinámica en los momentos más exigentes.
El primer 'Derbi' de Arbeloa
La evolución del equipo blanco ha sido evidente en las últimas semanas. Afectado por múltiples lesiones, incluyendo la baja sensible de Thibaut Courtois, el Real Madrid ha encontrado soluciones desde la pizarra y el espíritu colectivo. Futbolistas como Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni y Vinícius Jr. han elevado su rendimiento, mientras jóvenes talentos han asumido responsabilidades inesperadas. Arbeloa ha apostado por el equilibrio en el centro del campo y por una intensidad sostenida que le ha permitido competir hasta el último minuto con ventaja física sobre sus rivales.
Ahora, ante el Atlético de Madrid, se presenta una prueba definitiva para medir la madurez de su proyecto. El derbi no solo representa una rivalidad histórica, sino también una oportunidad para afianzar sus aspiraciones en LaLiga y consolidar su figura como entrenador de futuro.
Con decisiones clave por tomar, como el posible regreso de Kylian Mbappé al once titular, Arbeloa deberá equilibrar talento ofensivo y disciplina defensiva. En este pulso táctico, más que tres puntos, está en juego la confirmación de un nuevo liderazgo en el banquillo madridista.