 Arsenal y City se citan en la final de la Copa de la Liga
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Arsenal y City se citan en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra

Mikel Arteta y Pep Guardiola se citan en Wembley por el primer título de la temporada.

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Arsenal y Manchester City juegan la final de la Copa de la Liga de Inglaterra este domingo
Arsenal y Manchester City juegan la final de la Copa de la Liga de Inglaterra este domingo / FOTO: Composición tomada de internet

El Arsenal, actual líder de la Premier League, y el Manchester City, segundo en la clasificación, disputan este domingo en Wembley Stadium la final de la Copa de la Liga de Inglaterra, con el primer título de la temporada en juego en un nuevo cara a cara entre los técnicos españoles Mikel Arteta y Pep Guardiola.

Ambos entrenadores, que coincidieron en el Manchester City cuando el primero era ayudante del segundo, llegan en dinámicas totalmente diferentes, ya que los 'Gunners' lograron esta semana la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones al derrotar al Bayer Leverkusen, mientras que los 'Citizens' cayeron eliminados del torneo europeo tras perder ambos partidos ante el Real Madrid.

El conjunto del norte de Londres, que solo ha ganado una FA Cup y dos Community Shield desde la llegada del técnico donostiarra en diciembre de 2019, está firmando una temporada de ensueño y en marzo sigue vivo en todas las competiciones, con la posibilidad de lograr un histórico 'cuadruplete'.

Pelea en la Premier League

En la Premier League, lo tiene en su mano para conquistar el título 22 años después, ya que es líder destacado con nueve puntos de ventaja sobre su rival, aunque con un partido más.

A falta de siete jornadas, depende de sí mismo para lograr el campeonato liguero, mientras que en la FA Cup y en la Liga de Campeones, donde terminó primero en la fase de liga, ya se encuentra en cuartos de final, algo que el propio técnico puso en valor en la rueda de prensa previa al encuentro.

En cuanto al once, existe duda en la portería, ya que no dio pistas sobre si Kepa Arrizabalaga continuará como titular en esta competición, aunque todo apunta a que así será.

El equipo cuenta con la baja de Mikel Merino, que no reaparecerá hasta final de temporada, y con las dudas de Martin Odegaard y Jurrien Timber, que arrastran molestias físicas de los últimos encuentros.

Por su parte, el Manchester City afronta el partido en uno de los peores momentos de la temporada tras sufrir dos derrotas ante el Real Madrid en la Liga de Campeones que le dejaron fuera de la competición, además de un empate ante el West Ham United que prácticamente le descarta de la lucha por la Premier League.

La Copa de la Liga, junto a la FA Cup, donde el equipo está en cuartos de final, se presenta como una de las principales opciones de título, aunque el técnico catalán ya advirtió en la previa que el rival es un equipo "brillante" y que será un partido muy complicado.

El de Santpedor, que ha ganado esta competición en cuatro ocasiones, tiene las bajas de Marc Guéhi, que no puede disputar el torneo al haberlo jugado con el Crystal Palace, y de Josko Gvardiol, que sigue lesionado.

La final en Wembley se presenta como un duelo de alto nivel entre Arsenal y Manchester City, no solo por el título en juego, sino también por el enfrentamiento entre dos de los entrenadores más influyentes del fútbol europeo en la actualidad.

*Información EFE.

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