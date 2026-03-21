 El Team Guate está de regreso en el cuarto de milla
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El Team Guate está de regreso en el cuarto de milla

Más de 50 camiones serán parte del cuarto de milla que se realizará este domingo en Puerto Quetzal, Escuintla.

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Más de 50 camiones se darán cita en la pista Guatemala Raceway, para la competencia de aceleración del próximo domingo.
Más de 50 camiones se darán cita en la pista Guatemala Raceway, para la competencia de aceleración del próximo domingo. / FOTO: Team Guate

Los camiones más rápidos de Centroamérica competirán este domingo en el cuarto de milla de la pista Guatemala Raceway, kilómetro 75.5, carretera a Puerto Quetzal. El reconocido Team Guate, que ha representado al país por todo el Istmo, estará en la recta principal, para demostrar todo su poder al mando de camiones, que llegan contar con más de mil caballos de fuerza.

Los camiones o cabezales que participarán en la jornada de competencia, son, en su mayoría, altamente modificados, inclusive, utilizan tanques de óxido nitroso, para mejorar su potencia. Con todo ello, los camiones, a pesar de su fuerte presencia, llegan a ser más veloces que muchos autos modificados.

Más de 50 camiones

En la carrera del domingo estarán presente más de 50 camiones. El sábado, a partir del mediodía, se llevaron las prácticas oficiales; para dar paso a la carrera el domingo.

Por su trayectoria, velocidad y triunfos cosechados, se encuentran camiones que se han convertido en íconos de este deporte, que nació hace algunos años en Estados Unidos, y que ha mostrado su desarrollo real en Guatemala y Costa Rica, en el área centroamericana.

Entre los cabezales de reconocimiento se encuentran: Force, Monster, Resident, Bandido, Picardía, el Oriental, Mate, Stricker, Frankenstein, Zeus, la Calavera de Oriente, Colmillo Blanco y Jhon Wick.

Una de las categorías más esperadas, por sus fuertes enfrentamientos, será la de 16 segundos, en la cual, Perezoso, y Atom, de Samuel Hernández, tratarán de defender el título contra Randall, de Salvador Sarti, y Colo 02, de Víctor Ramírez.

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Por su trayectoria, velocidad y triunfos, se encuentran camiones íconos de este deporte - Team Guate

Pilotos reconocidos  

Entre algunos de los corredores que participarán, se encuentran: Carlos Zometa, Breynner Girón, Danilo López, Francisco Solano, los hermanos Alburez, Kevin Hernández, Héctor Chang, y el Team Santos.

Ellos participarán en divisiones de Stock, 20, 18, 16, 15, 14, 13, y 12 segundos, además la categoría femenina, en la cual, dirá presente la actual campeona, Sofía Santos; además de Carlos Zometa, quien es el monarca de la división Libre, la más rápida del evento.

El campeón, ostenta un tiempo de 12.7 segundos, en el cuarto de milla.

El ingreso a la competencia será de Q50 general y Q100 VIP. Se espera la afluencia de más de mil personas.

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El Team Guate está de regreso en el cuarto de milla - Team Guate

*Información de César Pérez. 

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