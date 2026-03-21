Irán expulsa a una de sus estrellas por "traición" al gobierno

La Selección de fútbol de Irán se ha convertido en uno de los focos de atención rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por el contexto político que rodea al país. En medio de tensiones con naciones como Estados Unidos e Israel, e incluso rumores sobre una posible renuncia al torneo, ha surgido una nueva polémica que sacude al equipo desde su interior.
De acuerdo con reportes difundidos por la agencia Reuters, medios iraníes informaron que el delantero Sardar Azmoun fue separado del combinado nacional por un supuesto acto de "traición" hacia el Estado. El atacante, considerado durante años como una de las principales figuras del equipo —e incluso apodado el "Messi iraní"—, ha sido clave en el rendimiento reciente de la selección, acumulando 57 goles en 91 partidos internacionales.
Polémica en Irán
La decisión habría sido confirmada por fuentes citadas por la agencia Fars News Agency, que señalan que el conflicto se originó a partir de una publicación en redes sociales. En ella, Azmoun compartió imágenes junto a Mohammed bin Rashid Al Maktoum, gobernante de Dubái. Este gesto fue interpretado por las autoridades iraníes como una muestra de deslealtad, considerando las fricciones políticas entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos.
Este episodio profundiza las divisiones dentro del equipo y añade incertidumbre al futuro de Irán en el Mundial, especialmente en un momento en el que la federación ya enfrenta tensiones con la FIFA por la sede de sus partidos. Mientras tanto, el caso de Azmoun sigue evolucionando: aunque el jugador eliminó las imágenes de sus redes sociales, las críticas y presiones en su contra continúan. La incógnita ahora es si esta decisión será definitiva o si aún existe margen para una reconciliación antes del inicio del torneo.