Simeone espera estar "fino" para el Derbi ante Real Madrid

En la antesala del derbi madrileño, Diego Simeone dejó en claro que aún no tiene definido el once titular de Atlético de Madrid para enfrentar al Real Madrid. El técnico argentino reconoció que las recientes rotaciones, producto de la exigente agenda entre LaLiga, Champions y Copa del Rey, han complicado su decisión. "La verdad, todavía no lo sé. Sinceramente, estamos pensando en dónde ponernos, en qué situación, generando estas rotaciones que hemos hecho cuando nos ha tocado jugar en Champions, en Copa del Rey y después en LaLiga...", expresó tras el entrenamiento, en el que evitó ensayar una alineación definida.
El entrenador rojiblanco destacó la competitividad interna del plantel, subrayando el entusiasmo generalizado por disputar un partido de esta magnitud. "La verdad que están todos con muchas ganas de jugar y me lo están poniendo complicado, porque hay una ilusión enorme por participar todos en este partido y espero estar lo más fino posible para elegir bien", afirmó. Sin embargo, Simeone deberá lidiar con varias ausencias importantes, entre ellas las de Jan Oblak, Marc Pubill, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza. En contraste, confirmó la titularidad de Juan Musso en la portería, a quien elogió: "Está trabajando muy bien desde que llegó... estamos muy contentos con él".
Simeone afronta una semana clave
En el frente de ataque, todo apunta a la presencia de Julián Álvarez, quien atraviesa un gran momento goleador tras dejar atrás una etapa irregular. Simeone valoró su recuperación: "Es una persona y, como tal, evidentemente tenemos todos momentos mejores y por ahí otros que no son tan buenos, pero esto que se ha visto en estos últimos partidos lo hemos visto anteriormente muchas veces". Además, reflexionó sobre la irregularidad en el rendimiento de los futbolistas: "No tengo duda de que está más identificado con todo lo que le está pasando ahora que con todo lo que le pasó anteriormente, pero también sabemos que dentro del camino que tenemos por recorrer nunca es un camino recto, siempre hay curvas".
Más allá de lo táctico, el técnico enfatizó el componente emocional del derbi, un partido marcado por la rivalidad y la expectativa de la afición. "Siempre es un partido importante... se juega desde lo emocional, con mucha ilusión y tratando de hacer lo mejor posible para llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño al rival", señaló. También lamentó las bajas de dos guardametas de élite como Thibaut Courtois y Oblak, destacando que "la gente" es la principal perjudicada. Finalmente, elogió el trabajo de Álvaro Arbeloa al frente del conjunto merengue, resaltando la conexión entre entrenador y jugadores, y advirtiendo que el rival mantiene su esencia competitiva: "Ese es el patrón que van a seguir para aspirar, como siempre aspira el Madrid, a ganar todo".