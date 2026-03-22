Aisha Solórzano anota doblete en el triunfo de Juárez

El FC Juárez Femenil firmó una victoria clave en casa tras imponerse 2-0 al Santos Laguna Femenil en la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El conjunto fronterizo mostró carácter desde los primeros minutos, decidido a sumar tres puntos fundamentales en su lucha dentro del campeonato, respaldado por su afición y con una propuesta ofensiva clara.
La gran protagonista del encuentro fue la delantera guatemalteca Aisha Solórzano, quien firmó un doblete que encaminó el triunfo de su equipo. Desde el arranque, las dirigidas por Óscar Fernández salieron con intensidad, presionando alto y generando peligro constante. Fue precisamente Solórzano quien, tras recibir el balón dentro del área, definió con calidad para abrir el marcador y desatar la euforia en las gradas.
Aisha Solórzano elegida MVP del partido entre Juárez y Santos
Lejos de conformarse, la atacante chapina continuó siendo un dolor de cabeza para la defensa rival. Su segundo tanto llegó gracias a una destacada asistencia de Norma Palafox, quien habilitó con precisión a Solórzano para que esta sellara el 2-0 definitivo. La conexión ofensiva entre ambas jugadoras fue clave para asegurar el resultado y consolidar una actuación dominante del equipo local.
Gracias a su brillante desempeño, Aisha Solórzano fue reconocida como la Mejor Jugadora del Partido, distinción otorgada por la liga. Este triunfo no solo fortalece el ánimo del FC Juárez, sino que también posiciona a la delantera guatemalteca como una de las figuras a seguir en el torneo. El próximo desafío para el conjunto fronterizo será el domingo 29 de marzo, cuando visite a Gallos Femenil en el Estadio Corregidora, en busca de mantener el buen momento.