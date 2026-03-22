 Inter Miami remonta en casa del NYC y corta su mala racha
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Inter Miami remonta en casa del NYC y corta su mala racha

Lionel Messi destacó con el equipo al anotar el parcial 2-2 y estrellar dos veces la pelota en los palos.

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Lionel Messi contribuyó al triunfo del Inter Miami sobre NYC
Lionel Messi contribuyó al triunfo del Inter Miami sobre NYC / FOTO: EFE

El Inter Miami ganó este domingo 2-3 en casa del New York City en un partido protagonizado por Lionel Messi, que marcó un gol y disparó dos veces al palo, y ayudó a 'Las Garzas' a cortar su mala racha después de quedar eliminados de la ConcaChampions en octavos de final ante Nashville.

Con el 2-3 en casa del NYC, Inter Miami volvió a la senda de la victoria y se lamió sus heridas de la temprana eliminación en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que quedó apeado por Nashville en un global de 1-1 en la eliminatoria decidida por valor doble de goles fuera de casa.

La eliminación de ConcaChampions ante Nashville supuso un duro revés para Inter Miami que, tras conquistar la MLS en 2025, se había propuesto como gran objetivo asaltar el gran torneo continental, al que no ha podido llegar a la final en las tres ediciones en las que ha contado con Messi en sus filas.

NYC llegaba al encuentro tras un buen comienzo de temporada en el que habían firmado un empate y tres victorias consecutivas en la conferencia Este.

Miami, sin embargo, venía del bajón de la eliminación de ConcaChampions, además de contar con importantes bajas por lesión como Rodrigo de Paul o Sergio Reguilón, así como la ausencia del entrenador Javier Mascherano en el banquillo por sanción en el último duelo de MLS ante Charlotte.

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/ @InterMiamiCF

Gol de Messi

El crack argentino, Lionel Messi, solo en la primera mitad, disparó hasta seis veces a portería, dos de ellas a los palos y otras dos veces forzando meritorias intervenciones por parte de Freese.

Además, el ocho veces Balón de Oro también estuvo cerca de marcar un gol olímpico - sino el único, de los pocos goles que le faltan por su marcar en su carrera tras más de 900 dianas como profesional.

En la segunda mitad, NYC consiguió colocarse 2-1 a través de Agustín Ojeda. El argentino no perdonó en el mano a mano después de una excelente asistencia de Maxi Morález que le dejó solo ante el portero. Morález sumó, de esta manera, su asistencia número 89 en su carrera en la MLS.

Al minuto, Messi que había recibido una falta a unos 25 metros de portería, se atrevió con el disparo de falta y la fortuna le sonrió. Apuntó el 2-2 al marcador gracias a que el disparo vio cambiada su trayectoria al tocar en un defensor y entró por el medio de la portería, al descolocar la trayectoria a Freese.

Fue el gol número 901 en su carrera, después de que en el último partido ane Nashville anotara el 900.

Para terminar la segunda remontada que se vio en el Yankee Stadium, Micael, a centro de Noah Allen, remató de cabeza para poner el 2-3 definitivo que aupó a Miami a llevarse el triunfo de Nueva York.

*Información EFE.

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