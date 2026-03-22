 Resultado Barcelona vs. Rayo Vallecano - Jornada 29 LaLiga
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El FC Barcelona gana con lo justo y se mantiene firme en la cima

El Barça sufrió más de lo previsto, pero un gol de Ronald Araújo le dio el triunfo ante el Rayo Vallecano para afianzarse en la cima de LaLiga.

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Celebración del Barcelona ante el Rayo Vallecano - EFE
Celebración del Barcelona ante el Rayo Vallecano / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona logró una trabajada victoria por 1-0 frente al Rayo Vallecano en la jornada 29 de LaLiga, en un encuentro donde el conjunto blaugrana tuvo que esforzarse más de lo esperado. El equipo dirigido por Hansi Flick no mostró su versión más brillante, pero supo sostener la ventaja y sumar tres puntos de oro en casa.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 24, cuando Ronald Araújo apareció con un imponente remate de cabeza tras un balón detenido. El defensor uruguayo se elevó con autoridad para vencer al guardameta Augusto Batalla, desatando la celebración en el Spotify Camp Nou. A partir de ese momento, el Barça intentó controlar el ritmo del partido, aunque el Rayo nunca dejó de presionar.

Barcelona sigue líder

Con este resultado, el Barcelona se consolida en la cima de la clasificación con 73 puntos, ampliando su ventaja sobre el Real Madrid, que se mantiene en la segunda posición con 66 unidades. La lucha por el título podría comenzar a definirse dependiendo del resultado del conjunto merengue ante el Atlético de Madrid, en un duelo clave que mantiene en vilo a los aspirantes.

Tras este compromiso, el Barça tendrá una breve pausa debido al parón internacional. Su próximo reto será el 4 de abril, cuando visite el Estadio Metropolitano para enfrentarse nuevamente al Atlético de Madrid por la jornada 30. Este enfrentamiento marcará el inicio de una intensa serie de tres duelos consecutivos entre ambos equipos, incluyendo los cuartos de final de la UEFA Champions League, en una etapa decisiva de la temporada.

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Celebración de Ronald Araujo ante el Rayo Vallecano - Agencia EFE
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