 Chumil completa la primera etapa de la Vuelta a Cataluña
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Sergio Chumil completa la primera etapa de la Vuelta a Cataluña

El guatemalteco Sergio Chumil inició su participación en la Vuelta a Cataluña 2026 con una sólida actuación, manteniéndose en competencia ante un exigente pelotón internacional.

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El ciclista guatemalteco Sergio Chumil en su segunda experiencia en la Vuelta a Cataluña - Burgos BH
El ciclista guatemalteco Sergio Chumil en su segunda experiencia en la Vuelta a Cataluña / FOTO: Burgos BH

La Vuelta a Cataluña 2026 arrancó con gran expectativa dentro del calendario europeo, reuniendo a equipos y corredores de alto nivel en territorio español. Entre los protagonistas destacó la presencia guatemalteca con Sergio Chumil, quien defendió los colores del Burgos Burpellet BH en una jornada inaugural marcada por la intensidad y el ritmo competitivo desde los primeros kilómetros.

En esta primera etapa, Chumil cruzó la meta en la posición 81, registrando un tiempo de 4 horas, 2 minutos y 34 segundos. El guatemalteco llegó a 1 minuto y 25 segundos del vencedor del día, el francés Dorian Gordon, quien se impuso con autoridad representando al Team INEOS Grenadiers. La diferencia, aunque significativa, refleja el alto nivel del pelotón y la exigencia propia de una competencia de esta categoría.

Lo que viene para Chumil

Cabe destacar que esta es la segunda participación de Chumil en la ronda catalana, luego de su experiencia en la edición 2025, donde logró posicionarse como el sexto mejor latinoamericano. Ese antecedente confirma su progresión y su capacidad para competir frente a algunos de los mejores ciclistas del mundo, consolidando su presencia en el circuito internacional.

La actividad continuará este martes 24 de marzo con la segunda etapa, que se disputará entre Figueres y Banyoles sobre un recorrido de 167,4 kilómetros. El trazado, mayormente llano, podría favorecer a los velocistas, aunque también será una oportunidad para que corredores como Chumil busquen mejorar posiciones y mantenerse competitivos en la clasificación general.

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Sergio Chumil durante la Clàssica Terres de l’Ebre 2026 - Burgos BH

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