Balance de Sergio Chumil tras dos etapas en Cataluña

La segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 se disputó este martes con un recorrido de 167,4 kilómetros entre Figueres y Banyoles, en una jornada que volvió a poner a prueba la resistencia del pelotón internacional. Entre los protagonistas estuvo el guatemalteco Sergio Chumil, quien continúa sumando experiencia y ritmo competitivo representando al equipo Burgos Burpellet BH.
En esta etapa, Chumil cruzó la meta en la posición 106 con un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 28 segundos, registrando el mismo cronómetro que el grupo principal. La jornada se definió al sprint, donde el danés Magnus Cort Nielsen se llevó la victoria tras una llegada ajustada, consolidando una actuación sólida en un recorrido que, aunque mayormente llano, exigió concentración táctica hasta el último tramo.
Lo que viene para Sergio Chumil
En la clasificación general, el ciclista guatemalteco se ubica en el puesto 79 con un tiempo acumulado de 7 horas, 48 minutos y 2 segundos, quedando a 1 minuto y 35 segundos del líder, el francés Dorian Godon, representante del INEOS Grenadiers. Esta diferencia aún permite margen de maniobra en una competencia que apenas comienza a definir sus primeros contrastes entre favoritos y aspirantes.
La tercera etapa, programada para este miércoles 25 de marzo, recorrerá 159,4 kilómetros entre Costa Daurada (Mont-roig del Camp) y Costa Daurada (Vila-seca). Se espera un perfil mayormente llano con algunos tramos de exigencia montañosa que podrían generar movimientos estratégicos dentro del pelotón. La competencia continuará hasta el domingo 29 de marzo, cuando se conocerá al campeón de esta exigente edición catalana.