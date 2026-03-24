 Decenas de detenidos en República Checa por presunto amaño
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Decenas de detenidos en República Checa por presunto amaño de partidos

Una operación policial masiva en la República Checa investiga amaños de partidos que implican a jugadores, árbitros y directivos, con decenas de detenidos en varias divisiones.

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Decenas de detenidos en República Checa por presunto amaño de partidos - FACR
Decenas de detenidos en República Checa por presunto amaño de partidos / FOTO: FACR

Las autoridades de la República Checa han puesto en marcha una de las mayores investigaciones en la historia reciente de su fútbol, tras destaparse una presunta red de amaño de partidos que involucra a jugadores, árbitros y directivos. Entre los señalados se encuentra un futbolista de la primera división, recientemente incorporado al Slavia de Praga, así como al menos cuatro árbitros de categorías inferiores. La operación, ejecutada este martes, ha dejado decenas de detenidos y ha generado un fuerte impacto en el entorno deportivo del país.

El presidente de la Federación Checa de Fútbol, David Tundra, confirmó que más de 40 personas podrían estar implicadas en estos hechos, que abarcan desde la primera hasta la cuarta división, incluyendo también ligas juveniles. Según sus declaraciones, la intervención comenzó a primeras horas del día y representa un esfuerzo sin precedentes para erradicar la corrupción en el fútbol nacional. Tundra subrayó que el objetivo principal es eliminar por completo la influencia de las mafias de apuestas en el deporte.

Escándalo en República Checa

La operación es el resultado de una investigación que se ha extendido durante aproximadamente tres años, en la que han colaborado organismos internacionales como Europol y Interpol. De acuerdo con informes del portal deportivo iSport.cz, la mayoría de las irregularidades se concentran en la región de Moravia, donde se estima que ocurre cerca del 99 % de los casos detectados, afectando a decenas de personas vinculadas al fútbol.

Por su parte, el jefe de la Fiscalía de Olomouc, Radim Dragoun, confirmó que durante el operativo se llevaron a cabo múltiples registros en viviendas y otros espacios, además de la detención de varios sospechosos. En el dispositivo participaron agentes especializados en crimen organizado junto con fuerzas policiales regionales, aunque no se han revelado detalles específicos sobre la identidad de los implicados ni los lugares exactos de las detenciones. La investigación sigue en curso y podría tener consecuencias profundas para el fútbol checo en los próximos meses.

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