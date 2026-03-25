 Futsal de Guatemala: Inauguran Domo Gerardo Paiz
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Futsal de Guatemala tiene nueva instalación: Domo Gerardo Paiz

A partir de este día, la Liga Nacional de Futsal ya cuenta con instalación propia para celebrar sus partidos.

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Gerardo Paiz inaugura el Domo que lleva su nombre y donde se efectuarán partidos de la Liga Nacional de Futsal de Guatemala
Gerardo Paiz inaugura el Domo que lleva su nombre y donde se efectuarán partidos de la Liga Nacional de Futsal de Guatemala / FOTO: FFG

El futsal después de varios años de no contar con una instalación deportiva propia, este miércoles los sueños de muchos futbolistas de salón se hizo realidad ya que podrán contar con un domo propio para la práctica de su deporte, el cual lleva por nombre Gerardo Paiz, en homenaje al máximo dirigente de esa disciplina deportiva y del futbol en general. Paiz actualmente es el presidente de la Federación de Futbol de Guatemala.  

"La trayectoria de instalaciones deportivas donde ha participado la Liga de Futsal de Guatemala, hoy cuenta con una instalación propia de alto nivel para el futsal guatemalteco", fue el primer mensaje emitido por la Federación de Futbol de Guatemala donde se muestra a través de un video con fotografías los distintos escenarios deportivos donde se ha practicado el futsal desde su nacimiento.

En ese recordatorio que hizo la Federación, se mostró imágenes de las canchas Futeca (Fruta y zona 14), donde antes se practicaba este deporte. Posteriormente se tuvieron otras instalaciones deportivas como el Domo Bremen zona 17, Domo La Fuente en San Cristóbal (Mixco), Domos de las zonas 12 y 13, Domo Mazatenango (Suchitepéquez), Domo Polideportivo zona 13, y por cuestiones de patrocinio los domos llamados Megapaca, Glucosoral, Tigo, hasta llegar al 2026 con el Domo Gerardo Paiz. 

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Domo Gerardo Paiz - FFG

¿Dónde queda el Domo Gerardo Paiz?

"Tras un periodo de intenso trabajo y dedicación, el futsal guatemalteco finalmente cuenta con una instalación propia de alto nivel. Este logro no es casualidad. Ha sido posible gracias a la gestión y el compromiso inquebrantable de nuestro presidente, Gerardo Paiz, quien destinó los fondos y el seguimiento necesario para que nuestros atletas tengan un recinto a la altura de las mejores ligas del mundo", explica la Federación de Futbol de Guatemala en un posteo en su red social de Facebook.

Más adelante, con una serie de fotografías, se ilustra todos los detalles que se dieron durante la ceremonia de inauguración realizada en las canchas Greenfield, ubicadas en la zona 4 de Mixco, donde hoy en día está el Domo Gerardo Paiz.

"Hoy celebramos un momento histórico, la inauguración del nuevo Domo Gerardo Paiz de Futbol Sala. Después de un largo tiempo sin contar con una instalación propia para esta disciplina, este espacio finalmente se convierte en una realidad.

Este logro representa compromiso, visión y un paso firme hacia el fortalecimiento del desarrollo deportivo, brindando a nuestros atletas un lugar digno para entrenar, competir y crecer. ¡Un sueño que hoy se convierte en casa para el futbol sala!", se detalló.

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Domo Gerardo Paiz - FFG

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