Tiger Woods prepara su posible regreso

El legendario golfista Tiger Woods ha vuelto a acaparar la atención del mundo deportivo con un posible regreso que pocos esperaban tan pronto. A sus 50 años, el exnúmero uno del mundo ha manifestado su intención de competir en el Masters de Augusta, uno de los torneos más prestigiosos del calendario, que se celebrará del 9 al 12 de abril. Su anuncio llega tras un largo periodo marcado por lesiones y recuperación, lo que convierte su posible participación en una historia de resiliencia y determinación.
Woods, quien fue intervenido quirúrgicamente de la espalda el pasado 11 de octubre, reconoció que el paso del tiempo ha cambiado su proceso de recuperación. "Me siento bien físicamente (...) Mi cuerpo no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años. Eso no significa que no lo esté intentando", afirmó el golfista durante una rueda de prensa.
El regreso de Tiger Woods
El estadounidense, ganador de quince torneos ‘major’ —cinco de ellos en Augusta—, también compartió su vínculo emocional con el evento: "Quiero jugar. Me encanta el torneo. Me encanta estar allí desde que tenía 19 años. Ha significado mucho para mí y mi familia a lo largo de los años". Sin embargo, al ser consultado sobre una decisión definitiva respecto a su participación, Woods fue prudente: "No lo sé, ya veremos. Estaré practicando, jugando en casa esta semana y seguiré intentando mejorar".
Su regreso reciente en la liga virtual TGL, disputada en Florida, también dejó sensaciones positivas. Tras casi dos años de inactividad y múltiples complicaciones físicas —incluida una rotura del tendón de Aquiles y su séptima operación de espalda—, Woods valoró la experiencia: "Los golpes fueron interesantes (...) Es un ritmo diferente". Aunque aún no hay confirmación oficial sobre su participación en Augusta, la sola posibilidad de ver nuevamente a Tiger Woods en acción ya ha generado una enorme expectativa en el mundo del golf.